Умер Николай Караченцов: названа причина смерти российского актера

Известный российский актер Николай Караченцов умер в Москве сегодня, 26 октября, около 9 часов утра. На следующий день ему могло исполниться 74 года.

В российском издании "РИА Новости" стало известно, что актер умер в результате остановки сердца. Об этом сообщил сын покойного актера Андрей Караченцов.

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"Утром, без десяти девять утра, от остановки сердца", – уточнил он.

По информации Telegram-канала Mash, последние два дня актер находился в очень тяжелом состоянии, а утром у него отказали почки. Прощание с актером состоится в Московском государственном театре "Ленком", где он работал около 40 лет. Дата прощания с актером пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Николай Караченцов умер в реанимации 62-й больницы в Москве. В 2017 году жена Караченцова Людмила Поргина сообщала, что у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. В том же году актер попал в ДТП в Подмосковье, получив вместе с другими родственниками и медсестрой черепно-мозговые травмы.

В 2005 году Караченцов стал участником еще одной аварии, не справившись с управлением. После полученных травм он проходил долгую реабилитацию и больше не возвращался на большую сцену.