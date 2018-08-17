Умер Николай Зиновьев – автор песен Аллы Пугачевой

Известный советский и российский поэт Николай Зиновьев умер в возрасте 73 лет. Причина смерти – болезнь Паркинсона.

Об этом сообщил композитор Игорь Николаев в Instagram.

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"Умер поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы", – написал Николаев.

По сообщению "Газеты.RU", поэт долгое время боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. В течение последних пяти лет он практически не ходил.

В общем, в творческом наследии Зиновьева было более 200 песен. Одной из самых популярных стала "Паромщик", которую исполняла Алла Пугачева. Также он писал тексты для Игоря Николаева, Валерия Леонтьева, Софии Ротару.

Видео: песня Николая Зиновьева "Паромщик", которую исполняет Алла Пугачева