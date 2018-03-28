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Умер Олег Анофриев – исполнитель почти всех песен в "Бременских музыкантах"

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Олег Анофриев умер на 88 году жизни
Олег Анофриев умер на 88 году жизни / Соцсети

Умер Олег Анофриев, известный советский и российский актер театра и кино, а также певец и автор песен. Наибольшую известность ему принес мультфильм "Бременские музыканты", в котором он исполнил все мужские роли. Ему было 87 лет.

О трагической вести сообщил телеведущий и артист Александр Олешко на своей странице в Instagram.

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Как рассказал Олешко в комментарии одному из российских пропагандистских каналов, ему об этом рассказала внучка деятеля искусства. По его словам, на протяжении длительного времени артист страдал от болезни.

"Это был прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям полетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихов. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – добавил телеведущий.

Также информацию о смерти Анофриева подтвердил его зять Сергей, пишет ТАСС.

"Папа умер сегодня, 28 марта, в 12:45 по Москве. Он болел, плюс возраст", – отметил мужчина.

Родился Олег Анофриев 20 июля 1930 в Геленджике в семье врача и домохозяйки. Детство провел в Москве, однако во время Второй мировой вместе с мамой находился в эвакуации в Свердловске (нынешний Екатеринбург).

Его актерская карьера началась в 1950 году, когда он начал играть в школе-студии МХАТ. После окончания учебного заведения его по распределению направили в Центральный детский театр. В 1960-1962 годах актер работал в театре имени Маяковского, в 1962-1972 годах – в театре имени Моссовета, в 1972-1995 годах – в Театре киноактера.

Олег Анофриев исполняет песню атаманши в "Бременских музыкантах": видео

Также он озвучивал такие мультфильмы как "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".

Кроме того, Анофриев принял участие в кинокартинах "Девушка с гитарой", "Пурпурные паруса", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно".

Напомним, недавно в возрасте 72 лет трагически ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов.

Теги: Новости России LifeStyle Новости культуры Кино Потери
Источник: 24 Канал
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