21:19
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
3°C 0°C
  • среда
    3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Умер Олег Граф – известный российский актер

1290 Читати новину українською
Умер Олег Граф
Умер Олег Граф / Кадр из фильма

Российский актер Олег Граф умер 12 марта в Москве, ему было 49 лет. Причина смерти пока не сообщается. Актер известен зрителям по ролям во многих российских сериалах и фильмах.

О смерти Олега Графа сообщает агентство НСН. Причину смерти пока не сообщили. Однако российские СМИ пишут, что причиной смерти актера могло стать онкологическое заболевание.

Читайте также: Умер Олег Табаков: СМИ назвали причину

Актер родился 12 июля 1968 года. Он окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии.

Из-за развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране из актерской профессии Олег был вынужден уйти.

Помер Олег Граф: ймовірна причина смерті – онкологічне захворювання Умер Олег Граф: вероятная причина смерти – онкологическое заболевание

В 2004 году Олег Граф, закончив Московский государственный университет сервиса, получил новую специальность – психолог. В 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив в Московский государственный университет культуры и искусств.

Олег Граф был занят в постановках Театра на Бутырке. Как режиссер Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: "О непослушном зайчонке", "Олимпиада", "Воспитанница".

Помер Олег Граф – російський актор
Умер Олег Граф – российский актер

С 2013 года Олег Граф активно снимался в кино, исполняя в основном роли второго плана. Его героями нередко становились врачи, бухгалтеры, эксперты-криминалисты. Среди наиболее известных работ: Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей", патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража", Виктор в сериале "Психологини".

О дате и месте прощания с актером будет сообщено позже.

Теги: Новости России Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
сегодня, 20:24 Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
247
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
сегодня, 17:02 Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1013
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук