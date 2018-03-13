Умер Олег Граф – известный российский актер

Российский актер Олег Граф умер 12 марта в Москве, ему было 49 лет. Причина смерти пока не сообщается. Актер известен зрителям по ролям во многих российских сериалах и фильмах.

О смерти Олега Графа сообщает агентство НСН. Причину смерти пока не сообщили. Однако российские СМИ пишут, что причиной смерти актера могло стать онкологическое заболевание.

Читайте также: Умер Олег Табаков: СМИ назвали причину

Актер родился 12 июля 1968 года. Он окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии.

Из-за развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране из актерской профессии Олег был вынужден уйти.

Умер Олег Граф: вероятная причина смерти – онкологическое заболевание

В 2004 году Олег Граф, закончив Московский государственный университет сервиса, получил новую специальность – психолог. В 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив в Московский государственный университет культуры и искусств.

Олег Граф был занят в постановках Театра на Бутырке. Как режиссер Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: "О непослушном зайчонке", "Олимпиада", "Воспитанница".



Умер Олег Граф – российский актер

С 2013 года Олег Граф активно снимался в кино, исполняя в основном роли второго плана. Его героями нередко становились врачи, бухгалтеры, эксперты-криминалисты. Среди наиболее известных работ: Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей", патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража", Виктор в сериале "Психологини".

О дате и месте прощания с актером будет сообщено позже.