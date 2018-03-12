Умер Олег Табаков – российский актер и режиссер

Олег Табаков, российский актер и режиссер, народный артист СССР скончался в понедельник, 12 марта. Ему было 82 года.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова и "Табакерки".

Читайте также: Олег Табаков: биография и личная жизнь советского актера

Последние несколько месяцев артист находился в больнице. Табакова госпитализировали 27 ноября 2017 года. Тогда сообщалось, что он был в реанимации. Спектакли с участием актера отменили.

Сначала была информация, что у Табакова пневмония и он скоро выздоровеет. Однако затем состояние его здоровья ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не мог говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени. Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. 30 января в СМИ появилась информация, что у артиста начались судороги и, вероятно, отказывает мозг. 12 марта Олег Табаков умер, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Кто такой Олег Табаков? Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ( "Табакерка"), удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997). Известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит" и других.