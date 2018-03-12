Умер Олег Табаков: СМИ назвали причину

Олег Табаков, российский актер и режиссер, народный артист СССР скончался 12 марта. Причиной смерти Табакова стал сердечный приступ.

Об этом сообщает Телеграмм канал Mash.

Уточняется, актер ушел из жизни в 16:15 по местному времени.

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Также в СМИ пишут, что Табаков последние месяцы не приходил в сознание. Медики делали неутешительные прогнозы, но родственники артиста не решались отключить его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Табакова госпитализировали в конце ноября прошлого года, тогда сообщалось, что у него пневмония и он скоро выздоровеет. Однако затем состояние его здоровья сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. 30 января в СМИ появилась информация, что у артиста начались судороги и, вероятно, отказывает мозг. 12 марта Олег Табаков умер, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Кто такой Олег Табаков?



Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ( "Табакерка"), удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997). Известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит" и других.