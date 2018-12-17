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      Умер Петр Мельник: какую элитную недвижимость оставил после себя опальный экс-ректор

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      Умер Петр Мельник: какую недвижимость оставил после себя Мельник
      Петр Мельник умер 16 декабря 2018 / Фото из открытых источников

      16 декабря в Киеве на 62-м году жизни умер Петр Мельник – скандально известный бывший ректор Налоговой академии и народный депутат предыдущих созывов от Партии регионов.

       

      Петр Мельник умер в больнице "Феофания" от двусторонней пневмонии.

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      Какую недвижимость оставил после себя опальный экс-ректор?

      Согласно данным, которые Петр Мельник вносил в декларации до 2013-го года следует, что в его собственности было немало квартир, земельных участков, коттеджей и автомобилей.

      По данным bigmir.net, большинство из них были расположены в элитных районах Киева и области.

      Из публичных данных, в частности, решений суда известно о наложении ареста, по меньшей мере на три дома Мельника – площадью 328,5, 664,9 и 160,8 квадратных метров.

      В селе Дмитровка под Киевом Мельник построил сразу три особняка. По данным СМИ, все их он записал на родственников.

      Петро Мельник помер маєток Київ
      Имение семьи Мельника в селе Дмитровка под Киевом

      По данным журналистских расследований, кроме самого поместья возле одного из домов есть теннисный корт, пасека и немало хозяйственных помещений.

      Еще один особняк Мельника построен на Оболонской набережной в Киеве.

      Петро Мельник помер родина маєток
      Особняк семьи Мельника на Оболонской набережной под Киевом

      Кроме этого, Петру Мельнику принадлежала квартира на улице Институтской в центре Киева общей площадью более 250 квадратных метров.

      Петро Мельник будинок Інститутська Київ
      Дом на Институтской в Киеве, в котором владеет квартирой семья Петра Мельника

      Известно также, что в собственности семьи экс-ректора остались два гаража, элитные автомобили и 2 земельных участка площадью 2862 и 534 квадратных метра.

      На улице Старонаводницкой в Киеве компании "Мельник и партнеры" принадлежало более 10 офисных помещений.

      Петро Мельник помер офіси Київ
      На Старонаводницкой в Киеве компания Мельника владеет 10 офисами

      Правда, поскольку задекларированное имущество часто отличалось от того, которое попало под арест по подозрению Петра Мельника во взяточничестве и махинациях с государственным имуществом, список элитных поместий и недвижимости, принадлежащей семье опального экс-ректора может существенно отличаться.

      Чем был известен Петр Мельник?В 2013-м его задержали во время получения взятки в размере 40 и 80 тысяч гривен. Деньги он требовал от двух граждан Украины за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы Украины, который Мельник в то время возглавлял.

      Тогда же Мельник лег в больницу, соответственно на судебные заседания не ходил. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Ректор этим воспользовался и бежал из страны.

      Петра Мельника объявил в розыск Интерпол. Весной 2014-го он вернулся в Украину, и его задержали.

      5 декабря 2017 Бородянский районный суд Киевской области признал Петра Мельника невиновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и оправдал его в связи с недоказанностью состава преступления.

      Теги: Новости Украины Елитная недвижемость Потери Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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