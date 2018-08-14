Умер писатель Эдуард Успенский: автор Чебурашки и крокодила Гены

Вечером, 14 августа, в возрасте 80 лет скончался российский детский писатель Эдуард Успенский. Произошло это в его доме в селе Пучково близ Москвы.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

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Отмечается, что 9 августа писателю стало плохо в своем доме – он потерял сознание. Медиков вызвала его жена. Ему смогли помочь, но в больницу Успенский не поехал – остался дома, не смотря на то, что был очень слаб.

Ранее Успенский признавался, что болен раком.

Кто такой Эдуард Успенский?

Советский и российский детский писатель и сценарист родился в Московской области 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт, получив образование инженера. Первые стихи для детей начал печатать в "Литературной газете". Он является автором таких популярных литературных персонажей, как Чебурашка, Крокодил Гена, старуха Шапокляк, кот Матроскин, пес Шарик, Дядя Федор, почтальон Печкин и другие. Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.