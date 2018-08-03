12:10
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Умер Рик Дженест, – известный манекенщик Zombie Boy

881 Читати новину українською
Умер Зомби Бой (Zombie Boy) – известный манекенщик Рик Дженест
Умер Зомби Бой (Zombie Boy) – известный манекенщик Рик Дженест / Instagram / @rickgenestofficial

32-летний актер и манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy из-за его многочисленных татуировок на теле в виде скелета человека, совершил самоубийство.

Об этом сообщают на Radio-Canada.

По информации СМИ, которые ссылаются на местную полицию, у канадца были проблемы с психическим здоровьем. Его нашли мертвым в своей квартире в Монреале, откуда он родом, вероятно 1 августа.

Читайте также: Умер Zombie Boy: биография модели Рика Дженеста с жуткими татуировками

 

Свою наибольшую популярность он получил после съемок в клипе Леди Гаги "Born This Way". Узнав о смерти модели, артистка выразила свое сочувствие и поддержку родным в соцсетях.

Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и пережить психическое здоровье, о котором мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните знакомому или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга,
– обратилась к поклонникам Леди Гага в Twitter.

 

Теги: LifeStyle Самоубийство Потери Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ризики Томосу
сегодня, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сегодня, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 августа, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук