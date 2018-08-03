Умер Рик Дженест, – известный манекенщик Zombie Boy

32-летний актер и манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy из-за его многочисленных татуировок на теле в виде скелета человека, совершил самоубийство.

Об этом сообщают на Radio-Canada.

По информации СМИ, которые ссылаются на местную полицию, у канадца были проблемы с психическим здоровьем. Его нашли мертвым в своей квартире в Монреале, откуда он родом, вероятно 1 августа.

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Допис, поширений Zombie Boy (@rickgenestofficial) 7 Чер 2013 р. о 4:47 PDT

Свою наибольшую популярность он получил после съемок в клипе Леди Гаги "Born This Way". Узнав о смерти модели, артистка выразила свое сочувствие и поддержку родным в соцсетях.

Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и пережить психическое здоровье, о котором мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните знакомому или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга,

– обратилась к поклонникам Леди Гага в Twitter.