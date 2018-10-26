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      Умер российский актер Николай Караченцов

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      Умер российский актер Николай Караченцов
      Умер российский актер Николай Караченцов / Фото из открытых источников

      Известный российский и советский актер Николай Караченцов умер на 74 году жизни. Актер скончался в пятницу, 26 октября, в Москве за день до своего дня рождения.

      Об этом сообщил его сын Андрей Караченцов информационному агентству ТАСС.

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      "Да, мы подтверждаем. Это произошло в реанимации 62-й больницы в Москве, за десять минут девятого утра", – прокомментировал мужчина смерть отца.

      Информацию также подтвердила и жена актера Людмила Поргина. Женщина отметила, что сейчас займется вопросами похорон и прощания с Караченцовым.

      О причине смерти пока ничего не сообщают, однако в 2017 году жена Караченцова сообщила, что у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Тогда супруги ездили на обследование в Германию, а медики заявляли, что у Караченцова "просто воспаление".

      Умер актер Николай Караченцов (архивное фото)

      Стоит напомнить, что в 2005 году артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму. Тогда он не справился с управлением автомобилем, когда пытался резко затормозить. После этого актер больше не возвращался на сцену.

      В 2017 году Николай Караченцов попал в еще одно ДТП в Подмосковье при столкновении двух автомобилей. В момент аварии он сидел на пассажирском сидении, а с актером находились его родственники и медсестра. Всех троих экстренно госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

      Что известно об актере Николае Караченцове?

      Российский и советский актер, а также народный артист России занимался творческой деятельностью, почти 40 лет работал в Московском государственном театре "Ленком". С 1967 года по 2005 Николай Караченцов принял участие в нескольких десятках постановок и фильмов, самые известные из которых "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Белые росы", "Трест, который лопнул" и "Человек с бульвара Капуцинов".

      У Николая Караченцова остались жена, сын и трое внуков.

      Теги: Новости России LifeStyle Потери Новости культуры Николай Караченцов Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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