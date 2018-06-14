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Умер Станислав Говорухин – известный российский режиссер

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Умер Станислав Говорухин
Умер Станислав Говорухин / Фото из открытых источников

Российский режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83 году жизни "после тяжелой и продолжительной болезни".

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает "Meduza".

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По его словам, Говорухин умер в 10:37 сегодня, 14 июня, в санатории "Барвиха" (Московская область, Россия – 24 канал) после тяжелой и продолжительной болезни.

Как сообщали российские СМИ вчера, 13 июня, Станислава Говорухина был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в очень тяжелом состоянии.


Умер Станислав Говорухин

Стоит добавить, что Станислав Говорухин был выходцем из Пермского края, Россия. Известный советский и российский режиссер снял около двух десятков художественных и пять публицистических фильмов, среди которых самые известные – "Вертикаль", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок", а также сериал "Место встречи изменить нельзя". В августе 2017 Станислав заявил о завершении творческой карьеры в кинематографе.

Покойный Говорухин также написал 14 сценариев и три книги, имеет ряд актерских работ. С 1993 года он был депутататом Госдумы, а с 2011 года возглавлял думский комитет по культуре (он же руководил им с 1996 по 2000 год). В 2014 году поддержал Российскую агрессию в Крыму и имел четкую антиукраинскую позицию.

Теги: LifeStyle Новости России Кино Новости культуры Потери
Источник: 24 Канал
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