Умер самый старый из американских ветеранов, который пережил атаку на Перл-Харбор

Американец Рэй Чавес, который был старейшим из ветеранов, переживших японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, скончался в среду в возрасте 106 лет.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Отмечается, что мужчина умер в штате Калифорния.

В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США "Кондор".

Однажды он сказал, что ужасы, увиденные им в Перл-Харборе, оставили глубокую травму.

Его дочь, заметила, что "он никогда не видел себя особенным, чем другие люди, с которыми он служил".

Он говорил: "Я не герой. Я просто сделал свою работу",

– заявила дочь Чавеса.

Рэй Чавес любил литературные книги и много путешествовал. Он провел 30 лет в должности землеустроителя в Калифорнийском университете Сан-Диего, а затем руководил собственным ландшафтным проектом и бизнесом, до выхода на пенсию в 96 лет.

Что известно об атаке на Перл-Харбор?7 декабря 1941 японская палубная авиация нанесла удар по базе ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате нападения было уничтожено или сильно повреждено 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2403 человека, 1178 были ранены. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив во Вторую мировую войну.