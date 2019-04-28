Умер сенатор Лугар – автор проекта по утилизации ядерного оружия в постсоветских странах

На 88 году жизни скончался американский экс-сенатор от штата Индиана – республиканец Ричард Лугар. Причиной смерти стало осложнение старой болезни, которой страдал политик – хроническая полинейропатия, которая поражает периферийную нервную систему.

Ричард Лугар вместе с другим сенатором – демократом Сэмом Нанна – создал программу для стран бывшего Советского Союза по утилизации ядерного оружия. Называлась она "Программа совместного уменьшения угрозы", или сокращенно "Программа Нанна-Лугара".

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Было еще и третье – официальное – название "Акт 1991 года о сокращении советской ядерной угрозы". Потому что в США тогда остерегались, что ядерное оружие из экс-союзных стран попадет в руки террористов. Так Штаты начали оказывать помощь странам СНГ, в частности Украине, Беларуси, Казахстану, по утилизации снятого с вооружения ядерного, химического и бактериологического оружия.

Для этого в 1992 году Конгресс США выделил 400 миллионов долларов. Позже деньги на ядерное разоружение стали предоставлять ежегодно. До 2012 года американские власти потратили на это 8,8 миллиардов долларов.

Лугар был уважаемым американским политиком. В 1996 году даже баллотировался в президенты США. Позже стал Председателем комитета сената США по иностранным делам.

Известен сенатор был и своим крепким здоровьем. В свои 70 лет он еженедельно пробегал 25 километров.



Ричард Лугар // NPR