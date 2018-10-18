Участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко ушел из жизни 18-го октября. Певцу был 31 год. Пока неизвестно о причине смерти музыканта, но в пресс-службе группы уточнили, что мужчина умер не из-за несчастного случай.

Биография Сергея Бондаренко

Сергей Бондаренко родился 19 июня 1987 года. Его отец Анатолий Бондаренко – украинский композитор и солист группы "Нэнси".

Читайте также: Умер участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко: известна причина смерти

Парень увлекался музыкой и уже в 20-летнем возрасте пошел по стопам отца и стал участником группы "Нэнси" и таким образом занял нишу молодежной аудитории. Он также работал звукорежиссером и клавишником.

Сергей Бондаренко с мамой

Судя по фото в Іnstagram, Сергей любил кататься на мотоциклах и выкладывал фото с байками.

Сергей Бондаренко писал, что байк – это его мечта

Сергей Бондаренко с отцом

Напомним, Анатолий Бондаренко основал группу "Нэнси" в 1992 году в городе Константиновка Донецкой области. Коллектив прославился благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом".

Смотрите клип "Нэнси" – "Дым сигарет с ментолом": видео

Группа в декабре должна была выступить в Киеве во Дворце спорта и других крупных городах Украины – коллектив находился в туре в поддержку своего 15-го альбома.

Смотрите клип "Нэнси" – "Голубоглазая": видео

Все фото с Іnstagram Сергея Бондаренко