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      Умер Сергей Бондаренко: что известно об участнике группы "Нэнси"

      20403 Читати новину українською
      Умер Сергей Бондаренко
      Умер Сергей Бондаренко / Фото из Іnstagram

      Участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко ушел из жизни 18-го октября. Певцу был 31 год. Пока неизвестно о причине смерти музыканта, но в пресс-службе группы уточнили, что мужчина умер не из-за несчастного случай.

      Биография Сергея Бондаренко

      Сергей Бондаренко родился 19 июня 1987 года. Его отец Анатолий Бондаренко – украинский композитор и солист группы "Нэнси".

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      Парень увлекался музыкой и уже в 20-летнем возрасте пошел по стопам отца и стал участником группы "Нэнси" и таким образом занял нишу молодежной аудитории. Он также работал звукорежиссером и клавишником.

      Сергей Бондаренко с мамой 

      Судя по фото в Іnstagram, Сергей любил кататься на мотоциклах и выкладывал фото с байками.

      Сергей Бондаренко писал, что байк – это его мечта

      Сергей Бондаренко с отцом

      Напомним, Анатолий Бондаренко основал группу "Нэнси" в 1992 году в городе Константиновка Донецкой области. Коллектив прославился благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом".

      Смотрите клип "Нэнси" – "Дым сигарет с ментолом": видео

       

      Группа в декабре должна была выступить в Киеве во Дворце спорта и других крупных городах Украины – коллектив находился в туре в поддержку своего 15-го альбома.

      Смотрите клип "Нэнси" – "Голубоглазая": видео

      Все фото с Іnstagram Сергея Бондаренко

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Потери
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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