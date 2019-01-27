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      Умер Сергей Дерепа: биография спортивного комментатора

      83 Читати новину українською
      Умер Сергей Дерепа - биография спортивного комментатора Дерепы
      Биография Сергея Дерепи

      26 января умер известный украинский комментатор Сергей Дерепа, которому было 63 года. Причиной смерти стал обрыв тромба.

      Биография Сергея Дерепы

      Сергей Дерепа родился в 1955 году. В детстве он увлекался футболом и занимался в спецгруппе киевского "Динамо".

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      Высшее образование он получил на российском отделении филологического факультета Киевского государственного университета имени Тараса. Шевченко.

      Свою карьеру начал в спортивной редакции УТ-1 (теперь – UA: Первый) 1 февраля 1980 года. Тогда он комментировал летнюю Олимпиаду-1980, проходившую в Москве.

      Он освещал спортивные события с разных уголков мира более 30 лет. Комментировал футбольные, хоккейные матчи, соревнования по баскетболу, регби, тяжелой атлетике. Был автором и ведущим многочисленных спортивных, телевизионных и радиопрограмм.

      Я не считаю себя гением комментирования. Но я также и не доллар, чтобы всем нравиться. Нет такого комментатора, который бы всем нравился. Нет и не может быть,
      – говорил он.

      Дерепа – почетный работник национального телевидения Украины, заслуженный журналист Украины, обладатель премии "Золотой микрофон" 2000 года. Он первым из футбольных комментаторов получил награду Федерации футбола Украины "За весомый вклад в развитие украинского футбола".

      В последние годы жизни Сергей Дерепа болел, а 26 января скончался.

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      Журналист был большой легендой украинского телекомментаторского цеха. Любители футбола и многих других видов спорта выросли на его комментариях на Первом национальном телеканале. Некоторые из его ляпов стали крылатыми фразами. Однако, не всем нравилась такая его манера комментирования, поэтому он не раз подвергался критике.

      Ляпы Сергея Дерепы:

      "Счет матча 3:1. Зрители уже увидели 3 гола в первом тайме и 2 во втором";

      "На этот раз без нарушения правил Олег Лужный выносит за пределы поля Роберто Карлоса";

      "Шовковский получает пас от своего друга по жизни – Владислава Ващука. Кстати, они женаты";

      "Но несмотря ни на что, оркестр весь матч наигрывал похоронный марш Мендельсона";

      "Почему-то на этом чемпионате Европы всех футболистов выносят с поля ногами вперед".

      Теги: Новости Украины Потери Спорт Публикации Статьи
      Источник: 24 Канал
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