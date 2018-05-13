Умер серийный убийца, на счету которого около 15 жизней

В Великобритании в возрасте 72 лет скончался серийный убийца Деннис Нильсен. В 1983 году он признался, что убил 15 человек.

Как сообщает Sky News, умер преступник в тюрьме "Фулл Саттон" в Йоркшире. Здесь он пробыл 34 года, однако был заключен пожизненно. Отмечается, что умер серийный убийца по естественным причинам.

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Его жертвами в основном были мальчики с неокрепшей психикой, мужчины и гомосексуалисты, из-за чего Нильсена назвали "милым убийцей".



Деннис Нильсен

После того, как преступник их душил, он мыл их останки, надевал и клал возле своего дома, где спал в их обществе. Правда через некоторое время расчленил все трупы и сжег, а потом составил все под лестницей.

Все его убийства происходили в период с 1978 по 1983 годы. В 1983 году Нильсена приговорили к пожизненному заключению за убийство 15-ти подростков и молодых мужчин в своем доме в Лондоне.

Также информацию о смерти Нильсена пидвередило министерство юстиции Великобритании.