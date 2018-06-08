Умер советский актер Игорь Лях – звезда фильма "Любовь и голуби"

Заслуженный артист Российской Федерации Игорь Лях, скончался 8 июня в Москве, на 56-м году жизни. Советский актер сыграл в известной картине "Любовь и голуби".

Об этом сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицька на своей странице в Facebook.

Читайте также: Умерла украинский режиссер Кира Муратова

Сегодня ночью, 8 июня, ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях,

– написала актриса.

Как отмечают российские СМИ, артист умер дома от остановки сердца.



Отметим, Игорь Лях служил в Малом театре, также играл в театре Российской армии, театре имени М.Н. Ермоловой. В 1997 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.



Наибольшую известность ему принесла игра в советской картине Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где Лях сыграл сына главных героев Василия и Надежды – Леньку.



Кроме того, он сыграл главные роли в картинах "Жил-был Шышлов" и "Ха-би-ассы", и снялся в фильмах "Недоросль", "Заговор скурлатаев", "Елки 3", "Тариф новогодний" и "Жажда" .

Напомним, 21 апреля на 84 году жизни из-за остановки сердца умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина.