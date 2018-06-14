Умер Станислав Говорухин: биография российского режиссера, который активно поддерживал Путина

Умер Станислав Говорухин – известный российский сценарист и режиссер. Он ушел из жизни на 83 году после тяжелой и продолжительной болезни. Кем был режиссер – читайте дальше.

Некоторые СМИ сообщили о смерти режиссера ещё 13 июня, однако пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. А уже утром 14 июня официальный подтвердили, что Говорухин умер.

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Биография

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (ныне – территория Пермского края, Россия).

В 1958 году окончил геологический факультет и даже работал геологом, но через некоторое время начал работать редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения.

После этого в 1966 году (по другим данным – в 1967 году) с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

После получения диплома и до 1987 года работал ассистентом режиссера, режиссером, кинорежиссером-постановщиком художественной кинематографии высшей категории на "Одесской киностудии художественных фильмов".

Творчество и фильмы

Станислав Говорухин был народным артистом России, сценаристом и режиссером фильмов.

Он снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди самых известных режиссерских работ Говорухина: "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999 ), "Благословите женщину" (2003), "Пассажирка" (2009), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и другие.



Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Также он написал более двадцати сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда" (1974), "Пираты XX века" (1979), "Вторжение" (1980), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Тайны мадам Вонг" ( 1986), а также несколько книг.

Кроме того, Говорухин сам снимался в кино, на его счету несколько киноролей.

Личная жизнь

Его жена Юнона Карева – театральная актриса и педагог. Пара воспитывала сына Сергея, который тоже сделал карьеру в режиссуре. Сын Говорухина скончался в возрасте 50 лет от инсульта.

Вторая жена – Галина Говорухина, работала монтажером "Одесской киностудии".

Политические взгляды

Говорухин принимал активное участие в политической жизни и был членом партии "Единая Россия". В 2000 году даже был кандидатом в президенты России.

Станислав Говорухин и Владимир Путин

Впоследствии он занял четкую антиукраинскую позицию – 11 марта 2014 года Говорухин был одним из первых, кто подписал открытое обращение деятелей культуры России в поддержку политики Владимира Путина в Украине и в Крыму.

"Крым можно вернуть только вместе с Украиной ... Самое лучшее из того, что мы можем придумать: сделать все, чтобы Украина сохранилась в общем экономическом, религиозном, культурно-историческом пространстве с Россией. Суверенитеты можно потерпеть, отсутствие общей исторической судьбы – нет", – говорилось в письме Говорухина в украинских СМИ.