Умер Стефан Карл Стефанссон – звезда сериала Lazy Town

Умер исландский актер Стефан Карл Стефанссон, сыгравший персонажа Робби Злобного в популярном детском сериале Lazy Town. Актер ушел из жизни в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает Metro.



Смерть актера подтвердил представитель семьи. По его словам, Стефанссон умер в окружении своих друзей и родных.

Причина смерти Стефанссона – рак желчных протоков. Болезнь у автора обнаружили 2 года назад. После этого ему провели операцию, которая казалась успешной, однако в 2018 году рак вернулся.



Актер во время борьбы с болезнью:

Стефанссон снимался в Lazy Town в 2004-2007 годах, а также с 2013 по 2014 год.



Отметим, что актер получил новую волну популярности после того, как на youtubе был размещен клип We are Number One. Видео набрало 46 миллионов просмотров и стало источником мемов.



Смотрите клип We are Number One с участием Стефанссона: