Умер создатель Marvel Стэн Ли 12 ноября 2018 года. Легендарный художник, продюсер, режиссер, писатель и одна из самых известных фигур в Голливуде скончался на 96 году жизни. Причины смерти пока выясняются, однако фанаты не могут поверить в уход настоящей легенды в мире Вселенной Marvel Comics.

Биография Стэна Ли: что о нем известно

Знаменитый Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер) родился и рос в небогатой семье еврейских родителей-иммигрантов румынского происхождения в Нью-Йорке. У него был единственный брат Ларри, с которым он в подростковом возрасте и с родителями переехал на Форт-Вашингтон авеню.

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Стен Ли в детстве / IMDb

С юных лет Ли пытался много работать, чтобы иметь не только хороший заработок, но и знания в совершенно разных сферах: от журналистики до продажи сандвичей и подписок на СМИ. В 1942 году его призвали в армию США, в составе которой участвовал в войне и прослужил до октября 1945 года.



Стен Ли в рядах армии США / IMDb

Известные люди в жизни Стэна Ли

Культовый деятель Голливуда достиг успеха не только благодаря собственной настойчивости, но и с помощью известных в то время людей: Робби Соломон, (который был дядей Стена), редактора Timely Comics Джо Саймона, издателя комиксов Мартина Гудмана, который впоследствии женился на кузине Стена – Джин. Именно Мартин в 1939 году предложил 17-летнему Ли принять участие в начинающем издательстве комиксов Timely Comics. Тот согласился и стал не только автором знаменитых персонажей-супергероев, но и одним из редакторов в издательстве.

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И Мартин Гудмен не прогадал, когда взял на работу начинающего художника. После первых нескольких комикс-персонажей, которые создали другие художники (Карл Бургос и Билл Еверотт), роботы Стена имели потрясающий успех. Первый комикс Стэна Ли опубликовали в 1941 году. Так мир узнал о "Капитане Америке".



Мир узнал о "Капитане Америке" из комиксов Marvel​ / Marvel Comics

После нескольких лет в рядах армии, Стэн Ли вернулся к работе и в сотрудничестве с другими работниками издательства (самые известные – Джек Кирби и Стив Дитко) он создал такие именитые фигуры как "Человек-паук", "Железный человек", "Халк", " Фантастическая четверка" и "Люди Икс".

Как появился Marvel

Впоследствии издательство прошло ребрединг и сменило свое имя на Atlas Comics, а уже в 1961 году компания заявила себя на мировом рынке как Marvel Comics с первым "Amazing Adventures" #3 ( "Удивительные приключения"). За последние 57 лет издательство пережило множество взлётов и падение, ведь сильная конкуренция среди популярных тогда комиксов заставляла каждого издателя играть на опережение.

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За время президентства в компании Marvel Comics Стэн Ли создал не один десяток культовых персонажей, которых неоднократно экранизировали на больших экранах, издавали о них различные интерпретации комиксов и книг. В конце августа 2009 года компания The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel и цена сделки составила более 4 миллиардов долларов.



Гениальный создатель Marvel Comics Стэн Ли/ IMDb

Личная жизнь Стэна Ли

Профессиональная жизнь покойного Стэна Ли поражает всех киноманов и большой поддержкой в течение всего творчества была его любимая жена Джоан Клейтон Букок. С ней художник женился в 1947 году и уже через четыре года на свет появилась их дочка Джоан Селия. В 1953 году родился сын Ян, который умер через три дня после родов. Любимая жена Стэна Ли проживала с ним в Западном Голливуде до конца своих дней, – она умерла в июле 2017 года. Пара прожила 69 лет в совместном браке.



Стэн Ли и его жена Джоан Клейтон / IMDb

В начале 2010-х у Стэна Ли начало ухудшаться здоровье и уже через 2 года он перенес сложную операцию – ему вживили кардиостимулятор. В начале 2016 года писатель признался в значительном ухудшении зрения, из-за чего он потерял возможность читать и писать, но продолжал участвовать в камео-ролях в фильмах Marvel. В феврале 2018 года мужчину госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за возможных проблем с сердечной активностью и дыханием.

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12 ноября 2018 года Стэн Ли умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда его на скорой доставили из дома.