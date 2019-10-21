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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      На Полтавщине упал вертолет с эксминистр аграрной политики Кутовым: он погиб – фото

      24 Читати новину українською
      Погиб Тарас Кутовой – вертолет с ним разбился 21 октября 2019 – фото
      Место аварии вертолета / Цензор.нет

      Вертолет упал в селе Тарасенково на Полтавщине. Пилотом вертолета был сам Кутовой. Мужчина погиб на месте.

      Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на агентство собственные источники в правоохранительных органах.

      В результате аварии погиб пилот. Обстоятельства инцидента выясняем,
      – сообщили правоохранители.

      Кто такой Тарас Кутовой?
      Украинский политик, нардеп 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко, которую Верховная Рада приняла 21 мая 2013.

      В 2016 году присоединился к культурно-историческому проекту, инициированного телеведущей Ольгой Герасимьюк, по сохранению и реставрации сети школ Лохвицкого земства, построенных по проекту архитектора Афанасия Сластиона с 1912 по 1916 годы.

      Уникальность этих сооружений состоит в том, что они являются яркими примерами украинского модерна, но сейчас не учтенные никоим образом как достопримечательности, а некоторые из них даже не имеют балансодержателей.

      Работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью. Сиротой осталась дочь Соломия 2007 года рождения.

       

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      Теги: Новости Украины
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