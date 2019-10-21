На Полтавщине упал вертолет с эксминистр аграрной политики Кутовым: он погиб – фото
Вертолет упал в селе Тарасенково на Полтавщине. Пилотом вертолета был сам Кутовой. Мужчина погиб на месте.
Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на агентство собственные источники в правоохранительных органах.
В результате аварии погиб пилот. Обстоятельства инцидента выясняем,
– сообщили правоохранители.
Кто такой Тарас Кутовой?
Украинский политик, нардеп 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко, которую Верховная Рада приняла 21 мая 2013.
В 2016 году присоединился к культурно-историческому проекту, инициированного телеведущей Ольгой Герасимьюк, по сохранению и реставрации сети школ Лохвицкого земства, построенных по проекту архитектора Афанасия Сластиона с 1912 по 1916 годы.
Уникальность этих сооружений состоит в том, что они являются яркими примерами украинского модерна, но сейчас не учтенные никоим образом как достопримечательности, а некоторые из них даже не имеют балансодержателей.
Работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью. Сиротой осталась дочь Соломия 2007 года рождения.