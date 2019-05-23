Умер тяжелораненый боец со Львовщины – фото 18+
В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался тяжелораненый украинский военный со Львовщины. За его жизнь врачи боролись пять суток.
Заместитель главного врача Александр Толубаев написал у себя на Facebook-странице, что военному сделали длительную нейрохирургическую операцию.
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48-летний боец Роман получил тяжелое черепно-мозговое ранение во время обстрела пророссийскими боевиками вблизи поселка Крымское на Луганщине. Главный врач Сергей Рыженко на Facebook-странице написал, что "пуля подкосила опытного бойца в два часа ночью".
18 мая военного доставили в больницу сразу в реанимационное отделение.
Врачи сделали военному со Львовщины длительную нейрохирургическая операция//Фото с Facebook-страницы Сергея Рыженко
У Романа была глубокая кома, дышал на аппарате ИВЛ. После четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение, кома I степени.
Попадание в лоб. Входящий над правым глазом. Выходной – с левого виска,
– описал ранения главный врач Сергей Рыженко.
Нейрохирурги упорно работали, чтобы спасти его жизнь.
К сожалению, на этот раз смерть была сильнее. Сердце Романа остановилось в 23.15. Печаль, боль. Вечная слава Герою,
– написал Александр Толубаев.
Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе за 5 лет?
С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Однако жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.