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      Умер тяжелораненый боец со Львовщины – фото 18+

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      Умер тяжелораненый боец со Львовщины – фото 18+
      Умер тяжелораненый боец со Львовщины – фото 18+ / 24 канал

      В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался тяжелораненый украинский военный со Львовщины. За его жизнь врачи боролись пять суток.

      Заместитель главного врача Александр Толубаев написал у себя на Facebook-странице, что военному сделали длительную нейрохирургическую операцию.

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      48-летний боец Роман получил тяжелое черепно-мозговое ранение во время обстрела пророссийскими боевиками вблизи поселка Крымское на Луганщине. Главный врач Сергей Рыженко на Facebook-странице написал, что "пуля подкосила опытного бойца в два часа ночью".

      18 мая военного доставили в больницу сразу в реанимационное отделение.

      український військовий кома реанімація операція лікарня львів дніпро оос

      Врачи сделали военному со Львовщины​ длительную нейрохирургическая операция//Фото с Facebook-страницы Сергея Рыженко

      У Романа была глубокая кома, дышал на аппарате ИВЛ. После четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение, кома I степени.

      Попадание в лоб. Входящий над правым глазом. Выходной – с левого виска,
      – описал ранения главный врач Сергей Рыженко.

      Нейрохирурги упорно работали, чтобы спасти его жизнь.

      К сожалению, на этот раз смерть была сильнее. Сердце Романа остановилось в 23.15. Печаль, боль. Вечная слава Герою,
      написал Александр Толубаев.

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе за 5 лет?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Однако жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы Новости Львова Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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