31-летний певец, участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер 18-го октября. Стало известно, что причиной смерти стала болезнь, которая развилась внезапно.

Об этом сообщает гитарист группы Алексей Цыплаков, пишет издание МК.

Читайте также: Умер Сергей Бондаренко – участник группы "Нэнси"

Как ранее отмечала пресс-служба группы, мужчина умер не из-за несчастного случая. Гитарист "Нэнси" добавил, что Бондаренко умер в клинике.

"В больнице умер. Это было внезапно очень", – сказал музыкант.

К слову, группа "Нэнси" 7-го декабря должна была выступить в Киеве в Дворце спорта. Коллектив находился в туре в поддержку своего 15-го альбома. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года.

Читайте также: Умер Сергей Бондаренко: что известно об участнике группы "Нэнси"

Самая известная песня группы – "Дым сигарет с ментолом", которая стала хитом в 90-х годах. На официальном Youtube-аккаунте клип собрал более 18 миллионов просмотров.

NENSI – Дым сигарет с ментолом: смотрите видео