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      Умер участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко: известна причина смерти

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      Умер Сергей Бондаренко – причина смерти лидера группы Нэнси
      Умер Сергей Бондаренко – причина смерти лидера группы Нэнси / Фото из открытых источников

      31-летний певец, участник группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер 18-го октября. Стало известно, что причиной смерти стала болезнь, которая развилась внезапно.

      Об этом сообщает гитарист группы Алексей Цыплаков, пишет издание МК.

      Читайте также: Умер Сергей Бондаренко – участник группы "Нэнси"

      Как ранее отмечала пресс-служба группы, мужчина умер не из-за несчастного случая. Гитарист "Нэнси" добавил, что Бондаренко умер в клинике.

      "В больнице умер. Это было внезапно очень", – сказал музыкант.

      К слову, группа "Нэнси" 7-го декабря должна была выступить в Киеве в Дворце спорта. Коллектив находился в туре в поддержку своего 15-го альбома. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года.

      Читайте также: Умер Сергей Бондаренко: что известно об участнике группы "Нэнси"

      Самая известная песня группы – "Дым сигарет с ментолом", которая стала хитом в 90-х годах. На официальном Youtube-аккаунте клип собрал более 18 миллионов просмотров.

      NENSI – Дым сигарет с ментолом: смотрите видео

       

      Теги: LifeStyle Потери Музыка
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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