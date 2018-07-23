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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Умер украинский тренер, который помог "Подолью" получить статус профессионального клуба

83 Читати новину українською
Умер Виталий Балицкий
Умер Виталий Балицкий / ФК "Подолье"

23 июля ушел из жизни тренер футбольной академии "Подолье", бывший футболист, мастер спорта Украины и настоящий патриот хмельницкого "Подолья" Виталий Балицкий.

Именно во главе с Балицким клуб в 2016 году получил профессиональный статус, информирует официальный сайт "Подолья".

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За свою игровую карьеру кроме "Подолья" Виталий Балицкий выступал за такие клубы, как "Темп-Адвис", "Звезда", "Волынь", "Нива" Винница, "Нафком", "Княжа", "Коммунальщик", российскую "Аланию", румынский ЧФР и хмельницкое "Динамо", в котором и завершил путь футболиста.

В 2011 году Виталий Балицкий начал тренерскую карьеру в ДЮФК "Подолье". В 2016 году стал главным тренером хмельницкого "Подолья".

Напомним, что сезон 2018/19 хмельницкое "Подолье" проведет во Второй лиге.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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