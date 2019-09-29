Умер украинский военный, которого после ранения несколько недель спасали медики

В Днепре умер раненый пулей в голову боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко. Он несколько недель он боролся за свою жизнь в областной клинической больнице имени Мечникова.

"Аджа. Покойся, Брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", – написал в фейсбуке собрат умершего, боец "Донбасса" Николай Ворошнов.

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Сержанту Аджавенко было 24 года. Пулевое ранение в голову он получил 11 сентября возле села Пески Донецкой области. 12 сентября врачи прооперировали бойца. После этого он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через несколько недель умер.