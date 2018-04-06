Умер украинский волонтер Виктор Погодин, который помогал бойцам на Донбассе
В ночь на пятницу, 6 апреля, умер известный одесский волонтер Виктор Погодин. Известно, что волонтера не стало после продолжительной борьбы с болезнью.
Об этом в Facebook сообщила Наталья Богаченко, которая в последнее время занималась вопросом лечения Погодина.
"Витя умер... Слов нет... эмоций нет... В душе пустота. Простите нас. Мы не справились", – написала Богаченко.
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Известно, что в конце марта Погодин попал в больницу с желудочным кровотечением. Мужчине сделали операцию и обследовали в киевской клинике рака. Волонтеру нужна была пересадка печени.
Знакомые и все неравнодушные собрали средства на лечение Погодина, однако болезнь оказалась сильнее.
"Чуда не произошло. Сегодня Витя уехал в свою очередную поездку к пацанам. На этот раз к тем, кто очень далеко от нас. Витя, обними их всех за нас. Спасибо тебе за все", – написала в Facebook Жанна Скорик.
Кто такой Виктор Погодин? Одесский волонтер, который с самого начала боевых действий на Донбассе помогал украинским военным. Возил в зону проведения АТО все – от домашней еды и теплых вещей до биноклей, "ночников" и снайперских прицелов. За 39 поездок на Донбасс побывал практически во всех подразделениях на передовой. У Погодина осталась 94-летняя мама.