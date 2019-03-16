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      Умер украинский журналист Святослав Секунов: коллеги жалуются на медиков

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      Умер украинский журналист Святослав Секунов
      Умер украинский журналист Святослав Секунов / Фото с Facebook-страницы Святослава Секунова

      Умер украинский журналист Святослав Секунов – редактор ленты новостей издания "Фокус". Мужчины не стало 16 марта, он страдал от язвы и проблем с печенью.

      На неделе у Секунова температура тела подскочила до 40,5 градусов. В ночь с 15 на 16 марта ему стало совсем плохо, поэтому для мужчины вызвали скорую медицинскую помощь.

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      "Скорая" не захотела забирать его в больницу. Вкололи что-то и сунули маме бумажку – мол, подпишите, что мы приехали и сделали укол. Мама подписала. Потом выяснилось, что это был отказ от госпитализации,
      – сообщил главный редактор издания "Фокус" Евгений Гордейчук.

      Уже утром журналиста в тяжелом состоянии забрали в больницу на Оболони. Бессознательного Секунова поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение.

      "Но даже не сделали УЗИ – на выходных в столичной больнице нет врача УЗДиста. Через несколько часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", – добавил Гордейчук.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Медиа СМИ Журналисты Потери
      Источник: 24 канал
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