Умер в казарме: на Яворовском полигоне произошла неожиданная трагедия

4 ноября на Яворовском полигоне, что на Львовщине, умер 45-летний офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Виктор Телегий. У мужчины было звание старшего лейтенанта.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

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Как отмечают в ведомстве, офицер родился в 1973 году, по предварительным выводам медиков, он умер в результате сердечной недостаточности.

По словам руководителя регионального медиа-центра Минобороны Украины Александра Поронюка, трагическое событие произошло в казарме, "то есть никаких перегрузок на организм не было", передает Укринформ.

Также он сообщил, что точную причину смерти военнослужащего установят эксперты.

Напомним, в конце октября на Херсонщине внезапно умер Михаил Тетерук с позывным "Киборг". Мужчина в свое время принимал участие в войне на Донбассе – в частности, он защищал Донецкий аэропорт.