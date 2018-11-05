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      Умер в казарме: на Яворовском полигоне произошла неожиданная трагедия

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      На Яворовском полигоне умер 45-летний старший лейтенант Виктор Телегий
      На Яворовском полигоне умер 45-летний старший лейтенант Виктор Телегий / Фото из свободных источников

      4 ноября на Яворовском полигоне, что на Львовщине, умер 45-летний офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Виктор Телегий. У мужчины было звание старшего лейтенанта.

      Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

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      Как отмечают в ведомстве, офицер родился в 1973 году, по предварительным выводам медиков, он умер в результате сердечной недостаточности.

      По словам руководителя регионального медиа-центра Минобороны Украины Александра Поронюка, трагическое событие произошло в казарме, "то есть никаких перегрузок на организм не было", передает Укринформ.

      Также он сообщил, что точную причину смерти военнослужащего установят эксперты.

      Напомним, в конце октября на Херсонщине внезапно умер Михаил Тетерук с позывным "Киборг". Мужчина в свое время принимал участие в войне на Донбассе – в частности, он защищал Донецкий аэропорт.

      Теги: Новости Украины Потери Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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