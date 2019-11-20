Умер ветеран АТО Панов, которого жестоко избили в Киеве
В больнице скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан". Его вместе с женой жестоко избили 9 ноября в подъезде их жилого дома в Киеве.
О смерти ветерана сообщила волонтер Татьяна Руденька в своем фейсбуке.
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Боль ... Хана не стало. В памяти останется твоя широкая, добрая улыбка и как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации ... Покойся с Богом,
– написала она.
Погребением Игоря Панова будут заниматься волонтеры и сослуживцы из 90-го отдельного аэромобильного батальона. Они используют деньги, собранные на лечение военного. Однако, дата похорон пока неизвестна.
Что известно о нападении на Игоря Панова?
- Игоря Панова и его жену Оксану нашли 10 ноября в подъезде их дома с проломленными черепами.
- Ветеран находился в критическом состоянии. Его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации.
- Ситуация с его женой улучшилась – она уже пришла в себя и даже общалась с полицией.
- Следствие уверено: к нападению на супругов причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановым.
- Причиной жестокого нападения могла стать телефонная ссора между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.
- Злоумышленников задержали, но они свою вину не признают.
- 12 ноября Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым – их взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
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