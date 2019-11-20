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      Умер ветеран АТО Панов, которого жестоко избили в Киеве

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      Умер жестоко избитый ветеран АТО Игорь Панов / Коллаж 24 канала

      В больнице скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан". Его вместе с женой жестоко избили 9 ноября в подъезде их жилого дома в Киеве.

      О смерти ветерана сообщила волонтер Татьяна Руденька в своем фейсбуке.

      Важно: Жестокое избиение АТОвца Панова в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

      Боль ... Хана не стало. В памяти останется твоя широкая, добрая улыбка и как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации ... Покойся с Богом,
      – написала она.

      Погребением Игоря Панова будут заниматься волонтеры и сослуживцы из 90-го отдельного аэромобильного батальона. Они используют деньги, собранные на лечение военного. Однако, дата похорон пока неизвестна.

      Что известно о нападении на Игоря Панова?

      • Игоря Панова и его жену Оксану нашли 10 ноября в подъезде их дома с проломленными черепами.
      • Ветеран находился в критическом состоянии. Его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации.
      • Ситуация с его женой улучшилась – она ​​уже пришла в себя и даже общалась с полицией.
      • Следствие уверено: к нападению на супругов причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановым.
      • Причиной жестокого нападения могла стать телефонная ссора между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.
      • Злоумышленников задержали, но они свою вину не признают.
      • 12 ноября Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым – их взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Война на Донбассе АТО Жертвы
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