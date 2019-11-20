Умер ветеран АТО Панов, которого жестоко избили в Киеве

В больнице скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан". Его вместе с женой жестоко избили 9 ноября в подъезде их жилого дома в Киеве.

О смерти ветерана сообщила волонтер Татьяна Руденька в своем фейсбуке.

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Боль ... Хана не стало. В памяти останется твоя широкая, добрая улыбка и как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации ... Покойся с Богом,

– написала она.

Погребением Игоря Панова будут заниматься волонтеры и сослуживцы из 90-го отдельного аэромобильного батальона. Они используют деньги, собранные на лечение военного. Однако, дата похорон пока неизвестна.

Что известно о нападении на Игоря Панова?