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      Умер Виталий Федянин, который создал хоккейные клубы "Беркут" и "Белый Барс"

      69 Читати новину українською
      Умер Виталий Федянин
      Умер Виталий Федянин / ФХУ

      29 октября на 59-м году ушел из жизни опытный хоккейный функционер Виталий Николаевич Федянин.

      За время своей трудовой деятельности Виталий Николаевич много внимания уделял развитию хоккея в Броварском районе в частности и Киевской области в целом.

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      Именно в 2004 году по инициативе Виталия Федянина создается хоккейный клуб "Беркут", который представлял в чемпионате Украины Броварской район. Виталий Федянин 2008 года основал в Броварах хоккейный клуб "Белый Барс" и стал его первым президентом. Команда завоевала Кубок Федерации, а также завоевала серебряные награды национального чемпионата.

      Также благодаря работе Виталия Николаевича в Броварском районе было создано отделение хоккея с шайбой в местной детско-юношеской спортивной школе, а также отделение хоккея в Броварском высшем училище физической культуры. Много лет Виталий Федянин был главой Киевской областной ячейки Федерации хоккея

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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