Умер Владимир Войнович: Где и когда похоронят писателя и диссидента

С российским писателем, драматургом и диссидентом Владимиром Войновичем будут прощаться в Москве. Также в столице России состоится церемония захоронения литератора.

Ранее 24 канал сообщал, что умер Владимир Войнович. Писателю, драматургу и диссиденту было 85 лет.

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Как рассказали в семье писателя и драматурга, прощание с ним состоится 30 июля в Централдьном доме литераторов в Москве и начнется в 11:00, передают российские информационные агентства.

Также родственники умершего сообщили, что похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.

Напомним, ранее Владимир Войнович, в частности, сравнивал оккупированный Крым с "оторванной почкой, которую пришили к другому организму".