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      Умер Владислав Бунецкий – старейший воин-доброволец войны на Донбассе

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      Умер Владислав Бунецкий – старейший воин-доброволец на Донбассе
      Умер самый старший воин-доброволец Владислав Бунецкий / Коллаж 24 Канала

      Умер 71-летний украинский боец Владислав Бунецкий с позывным "Седой". Он был самым старшим добровольцем войны на Донбассе и прошел немало горячих точек.

      Владислав Бунецкий был родом из Стрыя, что на Львовщине, рассказывают его собратья.

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      Защищать страну и государственность "Седой" ушел в возрасте 68 лет. Вступил в ряды Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", прошел ад разных горячих точек,
      – пишет волонтер Назар Приходько.

      Что известно о Владиславе Бунецком?

      Отец Владислава воевал в ваффен-дивизии СС "Галичина". Но тогда его сдал родной брат, за что всю семью в 1949 году отправили в ссылку в Сибирь.

      Вернулся он в Украину аж в 1982-м году. После восстановления Независимости вступил в Организацию украинских националистов и стал членом Союза политзаключенных Украины.

      Владислав после ссылки женился, но в 2005 году его жена умерла. Он самостоятельно воспитывал 3 детей.

      В 2014-м боец снова женился и переехал на Луганщину, где попал в плен к пророссийских боевикам. Однако, жена выкупила его. После этого он и пошел служить добровольцем.

       

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Львова Добровольцы
      Источник: 24 Канал
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