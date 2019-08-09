Умер Владислав Бунецкий – старейший воин-доброволец войны на Донбассе
Умер 71-летний украинский боец Владислав Бунецкий с позывным "Седой". Он был самым старшим добровольцем войны на Донбассе и прошел немало горячих точек.
Владислав Бунецкий был родом из Стрыя, что на Львовщине, рассказывают его собратья.
Читайте также: Гибель четырех воинов на Донбассе: в ВСУ рассказали об обстоятельствах трагедии
Защищать страну и государственность "Седой" ушел в возрасте 68 лет. Вступил в ряды Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", прошел ад разных горячих точек,
– пишет волонтер Назар Приходько.
Что известно о Владиславе Бунецком?
Отец Владислава воевал в ваффен-дивизии СС "Галичина". Но тогда его сдал родной брат, за что всю семью в 1949 году отправили в ссылку в Сибирь.
Вернулся он в Украину аж в 1982-м году. После восстановления Независимости вступил в Организацию украинских националистов и стал членом Союза политзаключенных Украины.
Владислав после ссылки женился, но в 2005 году его жена умерла. Он самостоятельно воспитывал 3 детей.
В 2014-м боец снова женился и переехал на Луганщину, где попал в плен к пророссийских боевикам. Однако, жена выкупила его. После этого он и пошел служить добровольцем.
Выбор редакции
-
Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехисегодня , 01:20
-
Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела9 августа , 22:35
-
Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ9 августа , 22:24