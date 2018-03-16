Умер выдающийся украинский академик Валентин Мамутов

15 марта в оккупированном Донецке после продолжительной болезни на 91 году ушел из жизни академик Национальной академии наук Украины, профессор Валентин Мамутов.

Об этом сообщает пресс-служба Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

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В институте отметили, что Мамутов был одним из основателей науки хозяйственного права, основатель Донецкой школы хозяйственного права, разработчик Хозяйственного кодекса Украины. Также он был основателем экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, которое развилось на базе теории хозяйственного права, основателем научной школы градоведения.

Также профессор возглавлял Институт экономико-правовых исследований в Донецке, а впоследствии стал его почетным директором. После начала войны на Донбассе институт переехал в Киев.

Сам академик до последнего дня своей жизни жил в Донецке. Из-за тяжелой болезни родственники не смогли его перевезти на подконтрольную территорию.

Кто такой Валентин Мамутов? Академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор. Автор более 550 научных трудов, в том числе 20 монографий, 4 учебников для высших учебных заведений. Был награжден орденами Князя Ярослава Мудрого V степени" и "Дружбы народов", медалью "За доблестный труд". Неоднократно награждался Почетными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники Украины и Почетного гражданина города Донецка.