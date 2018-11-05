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      Умер Зенон Колобич – первый в Украине обладатель Всемирной премии фольклора "Оскар-2012"

      41 Читати новину українською
      Умер Зенон Колобич
      Умер Зенон Колобич / 24 Канал

      Сегодня, 5 ноября, стало известно о смерти выдающегося украинского хореографа, первого украинца, получившего Всемирную премию фольклора "Оскар-2012", Зенона Колобича. Он скончался в возрасте 64 лет.

      Печальную весть сообщила в сети танцовщица Елена Пневская. Зенон Колобич долгое время был главным балетмейстером и художественным руководителем известного коллектива "Горыцвит", получил звание Народного артиста Украины. Женщина призналась, что это большая потеря для всего ансамбля.

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      Он поверил в нас даже после 20 лет: позволил выйти на сцену и пережить эти невероятные ощущения! Он называл нас неудержимыми! Невозможно передать боль утраты ... Вечная память Зенону Федоровичу,
      – написала в блоге Елена Пневская.

      Информацию о смерти Зенона Колобича подтвердили представители коллектива "Горыцвит". Коллеги Зенона Колобича сообщили, что хореограф умер от продолжительной болезни.

      "4 октября во результате продолжительной болезни ушел из жизни художественный руководитель и главный балетмейстер-постановщик народного ансамбля танца "Горыцвит" Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, кавалер ордена "За заслуги" III степени, член совета Международной фольклорной ассоциации IGF, лауреат всемирного "Оскара фольклора" Зенон Федорович Колобич. Вечная ему память ... " – написала пресс-секретарь Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Андриана Гриновець.

      Сеть взбудоражила печальное известие о смерти народного артиста Украины. Один за другим появляются сообщения от коллег и знакомых Зенона Колобича.

       

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Потери
      Источник: 24 Канал
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