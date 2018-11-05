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      Смерть Зенона Колобича: что известно о выдающемся украинском балетмейстере

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      Умер Зенон Колобич: биография балетмейстера и руководителя "Горицвета"
      Умер Зенон Колобич: биография балетмейстера и руководителя "Горицвета" / 24 канал

      4 ноября умер известный украинский балетмейстер Зенон Колобич. По словам его коллег, причиной смерти мужчины была длительная болезнь.

      Информацию о смерти 64-летнего Зенона Колобича подтвердила пресс-секретарь Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Андриана Гриновец. По ее словам, мужчина имел немало наград, в частности, он первым в Украине получил премию "Оскар фольклора".

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      "4 октября в результате продолжительной болезни ушел из жизни художественный руководитель и главный балетмейстер-постановщик народного ансамбля танца "Горицвет" Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, кавалер ордена "За заслуги" III степени, член совета Международной фольклорной ассоциации IGF, лауреат всемирного "Оскара фольклора" Зенон Федорович Колобич", – рассказала Андриана Гриновец.

      Зенон Колобич получил престижные премии / "Радио Свобода"

      Родился Зенон Колобич 30 мая 1954 года во Львове. В 1972 году он окончил Львовское культурно-просветительное училище и получил диплом "Руководителя танцевального коллектива". Впоследствии мужчина получил еще одно образование – врача-стоматолога, однако свою жизнь Зенон Колобич все же решил совместить с танцами. Уже в 1975 году на базе Львовского медицинского университета он создал успешный ансамбль "Горицвет", который покорил не только Украину, но и Европу.

      "Под руководством Зенона Колобича Народный ансамбль танца "Горицвет" ЛНМУ имени Даниила Галицкого стал украшением украинского искусства и творческой визиткой Украины в мире. За 43 года существования коллектив обрел международную славу и популярность, стал лауреатом ряда международных фольклорных конкурсов, участником международных фольклорных фестивалей в Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Северной Кореи, Польши, Румынии, США, Турции, Венгрии, Франции, Чехии, Швейцарии и др.," – добавила Адриана Гриновец.

      Ансамбль "Горицвет" / соцсети

      Воспитанники Зенона Колобича с грустью отреагировали на известие о смерти балетмейстера. Они называют его "вторым отцом" и признаются, что это неописуемая потеря. Сам же Зенон Колобич не безразлично относился к своей работе, заявляя, что творит не просто танец, а воспитывает у молодежи патриотизм.

      Культура и фольклор – это воспроизведение нашего языка, и нет прекраснее, когда это выливается в успех, когда это по-настоящему оценивается. У нас в Украине очень высокий исполнительский уровень, в отличие от Европы, а вот уже на костюмы денег не хватает. Если мы не будем воспитывать в молодежи патриотизм, который проявляется через культуру, то потеряем все,
      – рассказывал Зенон Колобич журналистам "Радио Свобода".

      Простятся с выдающимся балетмейстером 6 ноября во Львове. Церемония состоится в 12:00 в Церкви Святой Троицы на улице Тершаковцев, 11а.

      Теги: Новости Украины Потери LifeStyle Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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