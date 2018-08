Умер Zombie Boy: в каких фильмах сыграл Рик Дженест

Канадский киноактер Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, умер, вероятно, 1 августа в Монреале. Человек, который совершил самоубийство, прославился не только своими татуировками и участием в клипах звезд, но и достижениями в кино.

Рик Дженест получил свою первую роль в 2009 году в фильме Шелдона Уилсона "Carny". Впоследствии его фильмография пополнилась такими лентами как "Aquario", "47 Ronin", "Poison Love", "In Faustian Fashion", "Love at Last Sight", "En Passant", "Illustrated Man" и "Silent Witness".

Журналисты LifeStyle 24 предлагают вам рассказать о нескольких фильмах, в которых покойный Рик Дженест сыграл не только камео-роли.

"Проклятый дракон" (Carny) 2009

В фэнтезийном фильме режиссера Шелдона Уилсона рассказывается о монстре-драконе, которого привозит странствующий цирк в маленький городок. Дракон, который все время был заперт в клетке, убегает из-под замка и начинает истреблять всех горожан. За спасение жителей берется шериф Сэм Атлас, но опасный монстр является лишь одной из тех проблем, которые встречаются на его пути. В фильме Рик Дженест исполнил роль Керни.

Carny 2009: смотреть трейлер фильма онлайн

"47 ронинов" (47 ronin) 2013

Драматический фэнтезийный боевик режиссера Карла Эрика Ринш рассказывает о 47 самураях, которые мстят за своего убитого господина. Они дают верную клятву найти виновников гибели своего наставника, несмотря на то, что их за это ждет смертный приговор. Сюжет фильма написан по мотивам японских народных сказаний. В ленте Zombie Boy предстал в роли Формана.

47 ronin 2013: смотреть трейлер фильма онлайн

"Безмолвный свидетель" (Silent Witness) 2017

Британский детективный сериал телеканала BBC One и Fox Crime рассказывает о команде судмедэскспертов, которые помогают полиции расследовать убийства. Фильм является достаточно мрачным и жестоким, поэтому создатели сериала не рекомендуют просматривать лицам до 18 лет. В ленте Рик Дженест сыграл роль "Стервятника" в двух эпизодах.

Silent Witness 2017: смотреть трейлер фильма онлайн

Напомним, что актер и модель Рик Дженест, более известный как парень с татуировками Zombie Boy, совершил самоубийство, вероятно, 1 августа. Мужчину нашли мертвым в его квартире в Монреале, Канада. По информации полиции, у Рика были проблемы с психическим здоровьем.