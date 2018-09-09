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Умер звезда культового сериала "Доктор Кто"

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Звезда британских сериалов Питер Бенсон умер в возрасте 75 лет
Звезда британских сериалов Питер Бенсон умер в возрасте 75 лет / Соцсети

В Британии умер популярный актер Питер Бенсон, который запомнился ролями в таких сериалах, как "Доктор Кто" и "Черная гадюка". Артисту было 75 лет.

Как сообщает BBC, смерть наступила в результате непродолжительной болезни, правда, какой именно, не указывается.

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Бенсон родился в графстве Чешир на северо-западе Великобритании 13 июня 1943 года. Он, в частности, сыграл в сериале жанра полицейская драма "Биение сердца" в роли директора похоронного бюро, который участвовал в сомнительных финансовых схемах. В этой ленте актер принял участие в 18 эпизодах с 1992 по 2010 год.

Кроме того, британец запомнился ролями в экранизациях шекспировских произведений, которые создала BBC. Среди таких его ролей выделим Генриха VI во всех трех пьесах, посвященных этому королю, а также Ричарда III.

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Питер Бенсон в роли шекспировского Генриха VI

Также в ситкоме "Черная Гадюка" с Роуэн Аткинсон Бенсон играл Генриха VII, а в сериале "Доктор Кто" превратился в Бора его герой появился в четвертой серии 20 сезона, который выходил в феврале 1983 года.

Добавим, что коллеги артиста в соцсетях выражают слова сожаления в связи с такой потерей.

Напомним, недавно в США умер актер Кристофер Лоуфорд, который запомнился ролями, в частности, в таких фильмах: "Терминатор – 3: Восстание машин", "Крутые ребята", "Байки из склепа",

Теги: LifeStyle Новости культуры Великобритания Кино Потери
Источник: 24 Канал
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