Умер звезда культового сериала "Доктор Кто"

В Британии умер популярный актер Питер Бенсон, который запомнился ролями в таких сериалах, как "Доктор Кто" и "Черная гадюка". Артисту было 75 лет.

Как сообщает BBC, смерть наступила в результате непродолжительной болезни, правда, какой именно, не указывается.

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Бенсон родился в графстве Чешир на северо-западе Великобритании 13 июня 1943 года. Он, в частности, сыграл в сериале жанра полицейская драма "Биение сердца" в роли директора похоронного бюро, который участвовал в сомнительных финансовых схемах. В этой ленте актер принял участие в 18 эпизодах с 1992 по 2010 год.



Кроме того, британец запомнился ролями в экранизациях шекспировских произведений, которые создала BBC. Среди таких его ролей выделим Генриха VI во всех трех пьесах, посвященных этому королю, а также Ричарда III.



Питер Бенсон в роли шекспировского Генриха VI



Также в ситкоме "Черная Гадюка" с Роуэн Аткинсон Бенсон играл Генриха VII, а в сериале "Доктор Кто" превратился в Бора его герой появился в четвертой серии 20 сезона, который выходил в феврале 1983 года.



Добавим, что коллеги артиста в соцсетях выражают слова сожаления в связи с такой потерей.

Farewell Peter Benson. You made me laugh so much. There’ll never be another like you - talented,kind&gentle in equal measure. Bless you&rest well sir. pic.twitter.com/hpzRm22WIk — Steven Blakeley (@steven_blakeley) 6 September 2018

What sad news. Peter Benson was one of the best. Kind, funny, brilliant, gentle and deliciously sarcastic. He was an absolute joy to work with and will be missed by so many. pic.twitter.com/H4l5Jp7wn5 — Fiona Dolman (@FionaDolman) 6 September 2018

Напомним, недавно в США умер актер Кристофер Лоуфорд, который запомнился ролями, в частности, в таких фильмах: "Терминатор – 3: Восстание машин", "Крутые ребята", "Байки из склепа",