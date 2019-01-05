Умеренная инфляция, стабильный курс: какие экономические прогнозы для Украины на 2019 год

Год начинается, все планируют, загадывают желания. А вот с чего будут те желания исполняться – пока неизвестно. Сколько в 2019 будет стоить доллар, будут ли успевать ли зарплаты за ценами. Журналисты 24 канала проанализировали прогнозы специалистов о том, чего ожидать в новом году и как спланировать семейный бюджет.

Мы, конечно, знаем, что все ваши заботы в канун Рождества о праздничном столе и подарках. И несмотря на это, самое время подумать о том, что подготовил 2019 год для наших с вами кошельков и копилок.

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Официальные прогнозы на следующий год более пессимистичны. Аналитики Международного валютного фонда считают, что доллар будет стоить 28,6 гривен. В Кабмине делают ставку на 29,4 гривны за доллар. А может и все 30 – добавляют представители бизнеса.

Мы не видим серьезных таких оснований для того, чтобы курс гривны сильно менялся,

– сказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Но от неожиданностей не застрахован никто, тем более в стране, где идет война и надвигающиеся выборы.

У нас все равно валютный рынок зависит от настроений населения и бизнеса. Это означает, если происходят массовые социальные волнения накануне выборов в стране, то люди перестраховываются и хотят скупать больше валюты, и таким образом сами двигают курс в гору,

– отметила главная экономистка Dragon Capital Елена Билан.

Однако, убеждает аналитик, для стабилизации валютного рынка у Нацбанка достаточно резервов. Тем более, что в конце прошлого года МВФ выделил транш в полтора миллиарда долларов для преодоления валютных колебаний.

Главные цифры Бюджета Украины на 2019 год

В 2019, уверены в Национальном банке, вдвое снизится инфляция. С 10 % за 2018 год до 5 %. МВФ говорит, жизнь украинцев в этом году подорожает на 6 %. А правительство в бюджет заложило 7-процентный рост цен.

Несмотря на то, что правительство нам рисует очень оптимистичную картинку, не нужно ожидать, что уж слишком будет притормаживаться прирост цен,

– подчеркнул главный редактор издания "Финансовый клуб" Вячеслав Садовничий.

По мнению экспертов, инфляцию будет подгонять подорожание коммунальных услуг. К тому же, Украина до сих пор остается импортозависимой, и рост цен, например, на энергоресурсы, будет давить на кошельки украинцев.

"Если произойдет валютная паника из-за выборов, то это также будет дополнительно влиять на инфляцию", – добавил Садовничий.

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Правда, доходы немного вырастут, хотя это тоже ускорит инфляцию. Так, с 1 января на 450 гривен повысили минимальную зарплату – она составляет 4173 гривны. Также уже в январе военные пенсионеры могут рассчитывать на 25-процентное повышение пенсий в связи с введением автоматической индексации пенсионных выплат. Остальные пенсионеры могут ждать перерасчет пенсий уже с 1 марта.

Те же врачи первичного звена имеют возможность получать большие зарплаты за счет реформы. Частично учителя получают возможность получать большую зарплату. Военные,

– отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Кроме сфер, где происходят реформы, а также в ГПУ и СБУ, бюджетникам надеяться на существенный прирост доходов не стоит. Ведь зарплатный фонд на 2019 год парламент принял гораздо меньший, чем на 2018 год. А вот руководители частных компаний вынуждены поднимать зарплаты, ведь квалифицированные кадры из Украины Польша переманивает. "Мы говорим о 15-20 %, минимум. Для того, чтобы удержать людей", – утверждает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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Оправдаются ли наши прогнозы – увидим уже совсем скоро. Но несмотря ни на что, главное – не терять оптимизма.