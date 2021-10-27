Умерла 5-летняя девочка из Одесской области: у нее была пневмония неизвестного происхождения

В селе Долинское в Одесской области умерла 5-летняя девочка. Впоследствии выяснилось, что у нее была обнаружена пневмония неизвестного происхождения. Обучение в ее детсаду через несколько дней приостановили.

Это объяснили тем, что еще в пятницу 22 октября ребенок был в детском саду. Специалисты предположили, что это может оказаться инфекционным заболеванием.

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Все произошло слишком быстро

В сообщении об этом отметили. что ребенок еще в будни чувствовал себя хорошо. Однако заболел на выходных и умер настолько быстро. Его родители даже не успели обратиться к медикам.

По словам директора Долинской школы Марианны Черни, семья умершей является благополучной, а родители ответственные. Их дети учатся в 11 и 10 классах.

Родители очень ответственные, уделяют обучению и воспитанию своих детей внимание. Маленькая дочь, всегда была нарядная, с красивыми бантиками… Для нас всех это большая трагедия,

– сказала директор школы.

Телеграм "Одесский Маяк" сообщил, что решение остановить учебный процесс в местном садике "ромашка" было принято 25 октября. Это сделали на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Садик, где учился ребенок / Фото "Рени-Одесса"

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