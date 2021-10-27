Умерла 5-летняя девочка из Одесской области: у нее была пневмония неизвестного происхождения

27 октября 2021 , 13:22
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Источник:

"Рени-Одесса"

В селе Долинское в Одесской области умерла 5-летняя девочка. Впоследствии выяснилось, что у нее была обнаружена пневмония неизвестного происхождения. Обучение в ее детсаду через несколько дней приостановили.

Это объяснили тем, что еще в пятницу 22 октября ребенок был в детском саду. Специалисты предположили, что это может оказаться инфекционным заболеванием.

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Все произошло слишком быстро

В сообщении об этом отметили. что ребенок еще в будни чувствовал себя хорошо. Однако заболел на выходных и умер настолько быстро. Его родители даже не успели обратиться к медикам.

По словам директора Долинской школы Марианны Черни, семья умершей является благополучной, а родители ответственные. Их дети учатся в 11 и 10 классах.

Родители очень ответственные, уделяют обучению и воспитанию своих детей внимание. Маленькая дочь, всегда была нарядная, с красивыми бантиками… Для нас всех это большая трагедия,
– сказала директор школы.

Телеграм "Одесский Маяк" сообщил, что решение остановить учебный процесс в местном садике "ромашка" было принято 25 октября. Это сделали на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.


Садик, где учился ребенок / Фото "Рени-Одесса"

Другая потеря ранее

  • 17 февраля сообщили, что во Львовской области внезапно умерла от пневмонии 11-летняя девочка. Девочку везли на лечение в ОХМАТДИТ, однако ей стало плохо в карете скорой.
  • Следует отметить, что до этого ребенок почти никогда не болел. Об этом рассказывали родители девочки, а затем подтвердили в школе.
Автор: Олександр Марчак