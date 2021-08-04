Авария произошла в результате того, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и зашла в слепую зону автомобиля. Грузовик МАN как раз начал движение после того, как останавливался на светофоре.

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Попала в слепую зону

О событии сообщили правоохранителям примерно в 13:40. Они установили, что потерпевшая проходила дорогу примерно в 20 метрах от пешеходного перехода.

Когда она попала в слепую зону грузовика, водитель просто не заметил пешехода под кабиной. Грузовик переехал две ноги женщины и ее госпитализировали.

Старания были напрасными

Пациентку сразу отвезли в реанимационное отделение. На следующий день врачи приняли решение об ампутации ее правой ноги.

Это позволило немного стабилизировать состояние пациентки. Однако оно все же оставалось очень тяжелым и врачи не давали никаких прогнозов.

Обратите внимание! Во Львове в июне 2021 года автомобиль сбил 68-летнего пенсионера. 3 августа сообщили, что суд оштрафовал пенсионера. Следователи установили, что инцидент произошел из-за того, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.