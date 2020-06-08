В Киеве 7 июня на 56-м году жизни после продолжительной болезни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк. Она была первым координатором киевского бюро "Радио Свобода".

В столичной больнице после тяжелой болезни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк, написала в фейсбуке директор украинской службы "Радио Свобода Марьяна Драч.

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С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить. С "Радио Свобода" Богдана почти 25 лет,

– написала Драч.

Она добавила, что человечность, доброе сердце, любовь к Украине были главными чертами журналистки.

Что известно о Богдане Костюк

Первый координатор киевского бюро "Радио Свобода" после официальной регистрации. Работала там с 1995 года.

Автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов.

На протяжении последних лет много писала о волонтерах на войне на Донбассе.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Богданы Костюк.