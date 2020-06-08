Умерла Богдана Костюк – первый координатор киевского бюро "Радио Свобода"
В Киеве 7 июня на 56-м году жизни после продолжительной болезни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк. Она была первым координатором киевского бюро "Радио Свобода".
В столичной больнице после тяжелой болезни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк, написала в фейсбуке директор украинской службы "Радио Свобода Марьяна Драч.
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С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить. С "Радио Свобода" Богдана почти 25 лет,
– написала Драч.
Она добавила, что человечность, доброе сердце, любовь к Украине были главными чертами журналистки.
Что известно о Богдане Костюк
- Первый координатор киевского бюро "Радио Свобода" после официальной регистрации. Работала там с 1995 года.
- Автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов.
- На протяжении последних лет много писала о волонтерах на войне на Донбассе.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Богданы Костюк.