Умерла экс-директор Одесского музея искусства: что о ней известно

В Одессе на 93 году жизни умерла бывшая директор Одесского музея западного и восточного искусства Нелли (Неонила) Луцкевич.

Женщина работала в музее с 1952 по 2016 года, то есть 64 года. О ее смерти сообщили на официальной странице учреждения.

Ранее В Днепре умер известный хирург

Что известно о Нелли Луцкевич

Женщина в 1950 году закончила живописно-педагогическое отделение Одесского художественного училища. После этого она начала работать преподавателем рисования и черчения. Уже через 2 года после выпуска начала работать в музее в должности научного работника.

Молодая сотрудница решила получить второе образование, поэтому в 1961 году окончила Ленинградский художественный институт имени Репина. Там она получила диплом знатока искусства с отличием.

Главой музея она стала в 1976 году и проработала в этой должности до 1995. Обязанности директора женщина совмещала с плодотворной научной работой. Была специалистом итальянского искусства XVII – XVIII веков.

Свою преданность музейному делу Неля Григорьевна передала многим из нынешнего поколения музейщиков, став нашим учителем и наставником. А еще она была хорошим и невероятно скромным человеком,

– написали работники музея.

Также они добавили, что в последние годы своей работы в музее Неля Григорьевна посвятила изучению его истории и коллекции в годы Второй мировой войны. Именно она открыла много неизвестных ранее фактов и событий того трагического времени.

Другая потеря музейной общественности города

8 августа сообщили, что умер директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. В учреждение сразу начали приходить коллеги художника, фанаты творчества и все неравнодушные горожане.

Они принесли много цветов, чтобы почтить память художника. Также фанаты творчества художника выражают свои соболезнования на странице Одесского художественного музея в фейсбуке.