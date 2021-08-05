Она просто зашла домой и ей стало плохо. Об этом рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Каменского.

Другое событие Нож упал на голову: в Днепре спасли 5-летнего со страшной травмой

Имела хронические заболевания

Школьница страдала от хронических заболеваний. Из-за этого правоохранители открыли уголовное производство по статье о естественной смерти.

Ранее "Днепр оперативный" и еще несколько изданий писали, что потерпевшая выпала из окна 1 этажа. Это якобы произошло примерно в 15 часов на Юбилейном проспекте. У девочки, вероятно были проблемы с сердцем и почками. Журналисты ссылались на собственные источники.

В Днепре 23 июля произошла другая трагедия. Там 3-летний малыш упал на фонтан и впоследствии умер от полученных травм. Поэтому правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств. Также начали проверять безопасность фонтана, где это произошло.