Работники зоопарка 28 июля сообщили, что примерно 10 лет слониха страдала от унаследованной болезни. Однако недуг оказался сильнее старания ветеринаров.

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Как обнаружили болезнь

Тэнди привезли в Харьковский зоопарк из Одессы, когда ей было 2 года. Со временем слоненок начал набирать вес и киперы заметили у нее проблемы задних ног.

А именно, животное начало хромать. Она неправильно ставила стопу и это впоследствии привело к искажению ног и системных изменений, которые мешали нормально двигаться.



Слониха Тэнди, которая скончалась / Фото Харьковского зоопарка

Унаследовала от отца

Сразу после этого работники зоопарка собрали консилиум с западными коллегами-ветеринарами. Вывод врачей был неутешительным – дисплазия коленных суставов. Единственная причина возникновения такого заболевания у животных – генетика. Следует отметить, что от дисплазии также страдал отец Тэнди – слон Тарун.

Симптомы дисплазии коленных суставов:

скованные движения;

подгиб тазовых конечностей;

патологическое сгибание поясничного отдела позвоночника;

наличие припухлостей тазобедренных суставов

также возможны абсцессы на них.

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Состояние Тэнди давало надежды

Поскольку заболевание достаточно серьезное, в течение всего времени работники зоопарка регулярно консультировались со специалистами Европейской ассоциации зоопарков. Поэтому подобрали максимально эффективный метод поддерживающей терапии. Ее корректировали в зависимости от общего состояния Тэнди.

Впоследствии Ассоциация предложила применить эвтаназию. Однако на это не согласились, потому что состояние слона давало надежды. Лечение давало эффект, но только временный – исчезали только симптомы.

Поскольку вылечить дисплазию невозможно, она приводит к необратимым процессам в костно-суставной системе. В последнее время состояние слонихи стремительно ухудшалось.

Слониха Тэнди и рассказ о ее истории: смотрите видео Харьковского зоопарка