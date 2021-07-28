В Харькове умерла слониха Тэнди: боролась с тяжелой болезнью – видео
Источник:Харьковский зоопарк
На 23 году ушла из жизни слониха Тэнди. Она была родом из Одессы, но прожила большую часть своей жизни в Харьковском зоопарке. Там она была любимицей не только посетителей, но и работников учреждения.
Работники зоопарка 28 июля сообщили, что примерно 10 лет слониха страдала от унаследованной болезни. Однако недуг оказался сильнее старания ветеринаров.
Актуально В поисках вкусностей: слон ворвался в жилой дом в Таиланде – видео и фото
Как обнаружили болезнь
Тэнди привезли в Харьковский зоопарк из Одессы, когда ей было 2 года. Со временем слоненок начал набирать вес и киперы заметили у нее проблемы задних ног.
А именно, животное начало хромать. Она неправильно ставила стопу и это впоследствии привело к искажению ног и системных изменений, которые мешали нормально двигаться.
Слониха Тэнди, которая скончалась / Фото Харьковского зоопарка
Унаследовала от отца
Сразу после этого работники зоопарка собрали консилиум с западными коллегами-ветеринарами. Вывод врачей был неутешительным – дисплазия коленных суставов. Единственная причина возникновения такого заболевания у животных – генетика. Следует отметить, что от дисплазии также страдал отец Тэнди – слон Тарун.
Симптомы дисплазии коленных суставов:
- скованные движения;
- подгиб тазовых конечностей;
- патологическое сгибание поясничного отдела позвоночника;
- наличие припухлостей тазобедренных суставов
- также возможны абсцессы на них.
Важно Нет эксплуатации, фотоуслугам и жестокости: в Украине приняли важный закон о защите животных
Состояние Тэнди давало надежды
Поскольку заболевание достаточно серьезное, в течение всего времени работники зоопарка регулярно консультировались со специалистами Европейской ассоциации зоопарков. Поэтому подобрали максимально эффективный метод поддерживающей терапии. Ее корректировали в зависимости от общего состояния Тэнди.
Впоследствии Ассоциация предложила применить эвтаназию. Однако на это не согласились, потому что состояние слона давало надежды. Лечение давало эффект, но только временный – исчезали только симптомы.
Поскольку вылечить дисплазию невозможно, она приводит к необратимым процессам в костно-суставной системе. В последнее время состояние слонихи стремительно ухудшалось.
Слониха Тэнди и рассказ о ее истории: смотрите видео Харьковского зоопарка