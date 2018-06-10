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Умерла актриса Юнис Гейсон – первая девушка "агента 007"

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Умерла Юнис Гейсон – первая подруга Джеймса Бонда
Умерла Юнис Гейсон – первая подруга Джеймса Бонда / Фото из открытых источников

Умерла британская актриса Юнис Гейсон, которая сыграла одну из главных ролей в первом фильме про Джеймса Бонда. На момент смерти женщине было 90 лет.

Известно, что актриса ушла из жизни в пятницу, 8 июня. На следующий день на странице звезды в социальной сети Twitter сообщили о смерти Юнис Гейсон.

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С грустью сообщаем, что наша дорогая Юнис умерла 8 июня. Удивительная леди, которая оставляла неизгладимое впечатление на всех, с кем общалась. Будет очень не хватать ее,
– написали представители актрисы.

 

Трагическую новость прокомментировали родственники Юнис Гейсон. В частности, ее племянник рассказал, какой знаменитость была чуткой женщиной и заботливой к своим родным, и одновременно талантливой актрисой.

"Моя тетя Юнис была доброй и удивительной женщиной. Ее рассказы о жизни на сцене и экране всегда были наполнены богатством жизненного опыта", – рассказал племянник Юнис Гейсон.

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Не обошли вниманием печальную весть и коллеги Юнис Гейсон, которые принимали участие в съемках серии фильмов "Агента 007". Щемящее сообщение они разместили в соцсети.

С грустью узнали, что Юнис Гейсон, наша первая "девушка Бонда", которая сыграла Сильвию Тренч, умерла. Искренние соболезнования ее семье,
– написали коллеги Юнис Гейсон.

 

Отметим, что Юнис Гейсон вошла в историю мирового кино как первая подруга Джеймса Бонда. Знаменитость сыграла Сильвию Тренч в фильме "Доктор Ноу", 1962 года. Сначала актрисе предлагали роль секретарши мисс Манипенни, но потом решили отдать ей значительно лучший образ.

Перед участием в судьбоносных съемках Юнис Гейсон появилась на телеэкранах в фильмах "Месть Франкенштейна", "Повесить последнего мужчины", "Из облаков", "Танцуй, маленькая леди", "Танцплощадка", "Угол улицы" и других. Сразу после "Доктора Ноу" актриса снова примерила образ Сильвии Тренч в фильме "Из России с любовью".

Теги: LifeStyle Кино Потери
Источник: 24 Канал
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