Умерла актриса Юнис Гейсон – первая девушка "агента 007"

Умерла британская актриса Юнис Гейсон, которая сыграла одну из главных ролей в первом фильме про Джеймса Бонда. На момент смерти женщине было 90 лет.

Известно, что актриса ушла из жизни в пятницу, 8 июня. На следующий день на странице звезды в социальной сети Twitter сообщили о смерти Юнис Гейсон.

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С грустью сообщаем, что наша дорогая Юнис умерла 8 июня. Удивительная леди, которая оставляла неизгладимое впечатление на всех, с кем общалась. Будет очень не хватать ее,

– написали представители актрисы.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 червня 2018 р.

Трагическую новость прокомментировали родственники Юнис Гейсон. В частности, ее племянник рассказал, какой знаменитость была чуткой женщиной и заботливой к своим родным, и одновременно талантливой актрисой.

"Моя тетя Юнис была доброй и удивительной женщиной. Ее рассказы о жизни на сцене и экране всегда были наполнены богатством жизненного опыта", – рассказал племянник Юнис Гейсон.

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Не обошли вниманием печальную весть и коллеги Юнис Гейсон, которые принимали участие в съемках серии фильмов "Агента 007". Щемящее сообщение они разместили в соцсети.

С грустью узнали, что Юнис Гейсон, наша первая "девушка Бонда", которая сыграла Сильвию Тренч, умерла. Искренние соболезнования ее семье,

– написали коллеги Юнис Гейсон.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) 9 червня 2018 р.

Отметим, что Юнис Гейсон вошла в историю мирового кино как первая подруга Джеймса Бонда. Знаменитость сыграла Сильвию Тренч в фильме "Доктор Ноу", 1962 года. Сначала актрисе предлагали роль секретарши мисс Манипенни, но потом решили отдать ей значительно лучший образ.

Перед участием в судьбоносных съемках Юнис Гейсон появилась на телеэкранах в фильмах "Месть Франкенштейна", "Повесить последнего мужчины", "Из облаков", "Танцуй, маленькая леди", "Танцплощадка", "Угол улицы" и других. Сразу после "Доктора Ноу" актриса снова примерила образ Сильвии Тренч в фильме "Из России с любовью".