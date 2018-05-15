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Умерла актриса Марго Киддер: биография звезды фильмов о Супермене

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Умерла актриса Марго Киддер: биография звезды фильмов о Супермене
Умерла актриса Марго Киддер: биография звезды фильмов о Супермене / www.heyuguys.com

Американская актриса и продюсер Марго Киддер умерла на 70-м году жизни в воскресенье, 13 мая, в своем доме в американском штате Монтанта.

О смерти актрисы сообщило издание Variety со ссылкой на похоронное бюро в Ливингстоне (штат Монтана). Менеджер актрисы Камилла Флюксман отметила, что актриса мирно умерла в воскресенье 13 мая. Причина смерти не сообщается.

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На новость о смерти знаменитой актрисы уже отреагировала компания "DC Comics" и звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл.

 

Биография Марго Киддер

Актриса Марго Киддер родилась на севере Канады в 1948 году, где после обучения в конце шестидесятых она начала свою карьеру на канадском телевидении. Актриса снималась в основном в вестернах, но в 1973 году она стала известной, благодаря главной роли в фильме режиссера Брайана де Пальма "Сестры". Впоследствии поклонники ее увидели в главных ролях в фильмах "Тихий день в Белфасте" и "Черное Рождество", "Большой Уолдо Пеппер", "Реинкарнация Питера ПРАУД", "92 градуса в тени" и во многих других фильмах.

Марго Киддер в ленте о Супермене

Уже в 1978 году она стала звездой фильма "Супермен" в 1978 году Ричарда Доннера, где сыграла Лоис Лейн –любимую Супермена. Позже она снялась в трех успешных сиквелах: "Супермен 2", "Супермен 3" и "Супермен 4: Борьба за мир".

Марго Киддер в молодости

За свой творческий путь Киддер стала лауреатом нескольких премий: "Джини", "Эмми" и "Сатурна".

Проблемы с алкоголем

Несмотря на ошеломляющий успех в кинематографе, Марго начала все чаще появляться на страницах газет со слухами о пьянстве. Так, в 1990 году она, будучи пьяной за рулем на съемках фильма "Нэнси Дрю и дочь", попала в серьезную аварию и отказалась от операции. Два года Марго была прикована к инвалидному креслу и даже судилась со студией-производителем. Актриса также страдала биполярным расстройством.

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Личная жизнь

Покойная Марго Киддер была трижды замужем, у нее осталась дочь – 41-летняя журналистка Мэгги Макгуан от первого мужа. У актрисы также были романы с канадским премьер-министром Пьером Трюдо, режиссерами Брайаном де Пальма и Стивеном Спилбергом и актером Ричардом Прайором.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Потери
Источник: 24 Канал
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