Умерла актриса Марго Киддер: биография звезды фильмов о Супермене

Американская актриса и продюсер Марго Киддер умерла на 70-м году жизни в воскресенье, 13 мая, в своем доме в американском штате Монтанта.

О смерти актрисы сообщило издание Variety со ссылкой на похоронное бюро в Ливингстоне (штат Монтана). Менеджер актрисы Камилла Флюксман отметила, что актриса мирно умерла в воскресенье 13 мая. Причина смерти не сообщается.

Читайте также: Умер Ларри Харви – основатель одного из самых известных фестивалей мира Burning Man

На новость о смерти знаменитой актрисы уже отреагировала компания "DC Comics" и звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл.

Thank you for being the Lois Lane so many of us grew up with. RIP, Margot Kidder. pic.twitter.com/IhY73TB52P — DC (@DCComics) 14 мая 2018 г.

On-screen she was magic.

Off-screen she was one of the kindest, sweetest, most caring woman I've ever known.

I'll miss you #MargoKidder.

Your legacy will live on forever. pic.twitter.com/UBlbszEIhb — Mark Hamill (@HamillHimself) 14 мая 2018 г.

Биография Марго Киддер

Актриса Марго Киддер родилась на севере Канады в 1948 году, где после обучения в конце шестидесятых она начала свою карьеру на канадском телевидении. Актриса снималась в основном в вестернах, но в 1973 году она стала известной, благодаря главной роли в фильме режиссера Брайана де Пальма "Сестры". Впоследствии поклонники ее увидели в главных ролях в фильмах "Тихий день в Белфасте" и "Черное Рождество", "Большой Уолдо Пеппер", "Реинкарнация Питера ПРАУД", "92 градуса в тени" и во многих других фильмах.

Марго Киддер в ленте о Супермене

Уже в 1978 году она стала звездой фильма "Супермен" в 1978 году Ричарда Доннера, где сыграла Лоис Лейн –любимую Супермена. Позже она снялась в трех успешных сиквелах: "Супермен 2", "Супермен 3" и "Супермен 4: Борьба за мир".

Марго Киддер в молодости

За свой творческий путь Киддер стала лауреатом нескольких премий: "Джини", "Эмми" и "Сатурна".

Проблемы с алкоголем

Несмотря на ошеломляющий успех в кинематографе, Марго начала все чаще появляться на страницах газет со слухами о пьянстве. Так, в 1990 году она, будучи пьяной за рулем на съемках фильма "Нэнси Дрю и дочь", попала в серьезную аварию и отказалась от операции. Два года Марго была прикована к инвалидному креслу и даже судилась со студией-производителем. Актриса также страдала биполярным расстройством.

Читайте також: Умер Арт Пол – создатель легендарного зайчика Playboy

Личная жизнь

Покойная Марго Киддер была трижды замужем, у нее осталась дочь – 41-летняя журналистка Мэгги Макгуан от первого мужа. У актрисы также были романы с канадским премьер-министром Пьером Трюдо, режиссерами Брайаном де Пальма и Стивеном Спилбергом и актером Ричардом Прайором.