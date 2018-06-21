Умерла горилла Коко – животное, которое знало язык жестов

19 июня умерла известная горилла Коко – сообразительное животное прекрасно зналоа язык жестов и понимало на слух около двух тысяч слов. Горилла умерла в возрасте 46 лет, в пригороде Сан-Франциско Вудсайде. О причинах ее смерти ничего не сообщается.

Об этом сообщили на сайте Koko Project.

Примат "западная равнинная горилла" родилась еще 4 июля 1971 года в зоопарке Сан-Франциско. В возрасте одного года с гориллой начала работать студентка-зоопсихолог Франсин Паттерсон, которая и стала учить ее языку жестов. Через три года ее начали обучать врачи Пенни Паттерсон и Рональд Кон, которые перевезли Коко в Стэнфорд и основали Фонд Гориллы.

Читайте также: Назвали 19 жестов, которыми собаки общаются с людьми: полный перечень



Коко и врачи Пенни Паттерсон и Рональд Кон

За все время обучения умная горилла Коко стала понимать около тысячи слов на языке жестов и две тысячи английских слов. Она прекрасно могла найти общий язык с окружающими, хотя она так и не научилась грамматике и синтаксису. Впоследствии к ней присоединились две другие равнинные гориллы, но Коко смогла стать настоящей звездой.



Горилла Коко празднует день рождения

Фотографии с ее изображением дважды появлялись на обложке National Geographic, а также она была героиней нескольких книг и документильних фильмов. Что интересно и трогательно, Коко имела даже своих "домашних" питомцев: котята, которым она сама выбирала имя.



Горила Коко очень любила котят