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Умерла горилла Коко – животное, которое знало язык жестов

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Умерла горилла Коко – животное, которое знало язык жестов
Умерла горилла Коко – животное, которое знало язык жестов / www.latimes.com

19 июня умерла известная горилла Коко – сообразительное животное прекрасно зналоа язык жестов и понимало на слух около двух тысяч слов. Горилла умерла в возрасте 46 лет, в пригороде Сан-Франциско Вудсайде. О причинах ее смерти ничего не сообщается.

Об этом сообщили на сайте Koko Project.

Примат "западная равнинная горилла" родилась еще 4 июля 1971 года в зоопарке Сан-Франциско. В возрасте одного года с гориллой начала работать студентка-зоопсихолог Франсин Паттерсон, которая и стала учить ее языку жестов. Через три года ее начали обучать врачи Пенни Паттерсон и Рональд Кон, которые перевезли Коко в Стэнфорд и основали Фонд Гориллы.

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Коко и врачи Пенни Паттерсон и Рональд Кон

За все время обучения умная горилла Коко стала понимать около тысячи слов на языке жестов и две тысячи английских слов. Она прекрасно могла найти общий язык с окружающими, хотя она так и не научилась грамматике и синтаксису. Впоследствии к ней присоединились две другие равнинные гориллы, но Коко смогла стать настоящей звездой.


Горилла Коко празднует день рождения

Фотографии с ее изображением дважды появлялись на обложке National Geographic, а также она была героиней нескольких книг и документильних фильмов. Что интересно и трогательно, Коко имела даже своих "домашних" питомцев: котята, которым она сама выбирала имя.


Горила Коко очень любила котят

 

Теги: LifeStyle Потери мир животных
Источник: 24 Канал
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