Умерла известная модель Аннабель Нейлсон, – муза Александра Маккуина

Знаменитая британская модель Аннабель Нейлсон умерла у себя дома в четверг, 12 июля, в Челси (Англия). Звезда умерла на 50-м году жизни в результате сердечного приступа.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Легендарная модель 90-х, которая вместе с Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл покоряла модные подиумы, в 1994 году вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда – наследника многомиллиардного состояния империи Ротшильдов. Тогда же это был скандальный брак, поскольку семья богача осуждала его за выбор небогатой возлюбленной. Это и стало причиной развода после трех лет совместной жизни.

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Впоследствии она отдала себя модельной карьере и начала тесно сотрудничать с культовыми моделями, а также с ее лучшим товарищем и духовным наставником – модельером Александром Маккуином. Она познакомилась с ним в свои 22 года и именно он сделал ее популярной. Аннабель была последней, кто видел его живым перед тем, как он совершил самоубийство в 2010 году. Она неоднократно намекала на их роман и даже признавалась, что он звал ее замуж, но она отказывалась.



Аннабель Нейлсон и Александр Маккуин

На внезапную смерть Аннабель Нейлсон уже отреагировала ее близкая подруга Кейт Мосс. Она опубликовала совместное фото, на котором они обнимают друг друга: "Так грустно слышать новости, если они действительно верны. Пусть твоя прекрасная душа покоится с миром".