Умерла Кира Муратова: биография украинского режиссера

Кира Муратова умерла 6 июня – украинский кинорежиссер из Одессы ушла из жизни на 83-м году.

Муратова родилась в Румынии – ее отец был россиянином, а мать еврейкой. Во время Второй мировой судьба занесла Муратову в СССР.

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Сначала Муратова училась на филологическом факультете в Москве, а затем поступила на режиссерский. Карьеру Кира начала в 1961-м. Тогда, вместе со своим мужем Александром Муратовым, она начала снимать свои первые фильмы.

Первая самостоятельная работа Муратовой, как режиссера и сценариста – фильм "Короткие встречи". При этом главную роль в этом фильме сыграла также Муратова – вместе с Владимиром Высоцким.

В 1971-м Муратова сняла "Долгие проводы", впрочем увидеть фильм зрители смогли только в 1987-м. Фильм был запрещен специальным постановлением ЦК Компартии Украины.

"Долгие проводы" (видео):

Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

Муратова – единственный украинский режиссер, удостоен российской независимой премии "Триумф". Награду ей вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.

С новой силой режиссера всколыхнула публику в 2004-м своим фильмом "Настройщик". Трагикомедию показали на фестивале в Венеции.

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

"Настройщик" (видео):

В 2017 году Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

Муратова имела четкую проукраинскую позицию, поддерживала Майдан и жаждала свободы оккупированным территориям.