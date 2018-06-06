04:11
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
22°C 8°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Умерла Кира Муратова: биография украинского режиссера

31 Читати новину українською
Кира Муратова
Кира Муратова / colta.ru

Кира Муратова умерла 6 июня – украинский кинорежиссер из Одессы ушла из жизни на 83-м году.

Муратова родилась в Румынии – ее отец был россиянином, а мать еврейкой. Во время Второй мировой судьба занесла Муратову в СССР.

Читайте также: Умерла украинский режиссер Кира Муратова

Сначала Муратова училась на филологическом факультете в Москве, а затем поступила на режиссерский. Карьеру Кира начала в 1961-м. Тогда, вместе со своим мужем Александром Муратовым, она начала снимать свои первые фильмы.

Первая самостоятельная работа Муратовой, как режиссера и сценариста – фильм "Короткие встречи". При этом главную роль в этом фильме сыграла также Муратова – вместе с Владимиром Высоцким.

В 1971-м Муратова сняла "Долгие проводы", впрочем увидеть фильм зрители смогли  только в 1987-м. Фильм был запрещен специальным постановлением ЦК Компартии Украины.

"Долгие проводы" (видео):

Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

Муратова – единственный украинский режиссер, удостоен российской независимой премии "Триумф". Награду ей вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.

С новой силой режиссера всколыхнула публику в 2004-м своим фильмом "Настройщик". Трагикомедию показали на фестивале в Венеции.

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

"Настройщик" (видео):

В 2017 году Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

Муратова имела четкую проукраинскую позицию, поддерживала Майдан и жаждала свободы оккупированным территориям.

Теги: Потери Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
6 июня, 22:13 Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
136
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 июня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 190
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
6 июня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
283
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
6 июня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 256
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
6 июня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 5042
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук