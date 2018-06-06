Умерла Кира Муратова: биография украинского режиссера
Кира Муратова умерла 6 июня – украинский кинорежиссер из Одессы ушла из жизни на 83-м году.
Муратова родилась в Румынии – ее отец был россиянином, а мать еврейкой. Во время Второй мировой судьба занесла Муратову в СССР.
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Сначала Муратова училась на филологическом факультете в Москве, а затем поступила на режиссерский. Карьеру Кира начала в 1961-м. Тогда, вместе со своим мужем Александром Муратовым, она начала снимать свои первые фильмы.
Первая самостоятельная работа Муратовой, как режиссера и сценариста – фильм "Короткие встречи". При этом главную роль в этом фильме сыграла также Муратова – вместе с Владимиром Высоцким.
В 1971-м Муратова сняла "Долгие проводы", впрочем увидеть фильм зрители смогли только в 1987-м. Фильм был запрещен специальным постановлением ЦК Компартии Украины.
"Долгие проводы" (видео):
Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.
Муратова – единственный украинский режиссер, удостоен российской независимой премии "Триумф". Награду ей вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.
С новой силой режиссера всколыхнула публику в 2004-м своим фильмом "Настройщик". Трагикомедию показали на фестивале в Венеции.
Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".
"Настройщик" (видео):
В 2017 году Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".
Муратова имела четкую проукраинскую позицию, поддерживала Майдан и жаждала свободы оккупированным территориям.